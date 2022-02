Nieuwe Revu 6 is nu uit!

Iedere tak van sport heeft zo zijn eigen specialisten. Zoek een goede advocaat of bekwame rechter en een lijstje met de beste tien is zo gemaakt. Twee beroepsgroepen waar daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag vroeg of laat mee te maken kunnen krijgen. Dankzij de intrede van de term #MeToo zijn die laatste tegenwoordig gemakkelijk te categoriseren. Wie zijn de kopstukken in een groep waar niemand toe wil behoren? Frank Waals maakte een lijst voor ons coververhaal.

‘Alles ging tegelijkertijd mis.’ Ineens was ze weg: Loretta Schrijver. Het vertrouwde gezicht van Koffietijd en The Masked Singer moest het afgelopen jaar pas op de plaats maken nadat er bij haar darmkanker werd geconstateerd. Wat volgde waren helse maanden, maar na vallen en opstaan is ze weer terug. Bulderend van de lach, precies zoals we haar kennen. ‘Ik ben wel emotioneler geworden. Toen ik uit het ziekenhuis kwam, kon ik niet eens naar Tom & Jerry kijken. Van het leed dat die kat en muis werd aangedaan, werd ik al verdrietig.’

‘Ze wandelde mijn leven in op Gucci-sandalen en toonde me een glamourwereld. En toen liet ze 62.000 dollar van mijn rekening verdwijnen.’ Op 11 februari gaat de Netflix-serie Inventing Anna in première. Het is gebaseerd op een waar- gebeurd verhaal over een bedriegster van Russi- sche afkomst die zich de high society van New York in bluft. Ze kwam vorig jaar vrij na een gevangenisstraf en is een icoon geworden. ‘Anna Delvey is een meesterwerk, bitches!’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het opvegen van olievlekken en Noord-Koreaans wapengekletter. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.