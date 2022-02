Wij mogen thuis graag kijken naar Sander en de kloof, het immer solidaire, inclusieve en egalitaire tv-programma van de onwillige aristocraat Sander Schimmelpenninck, die hiermee zijn erfschuld aan het proletariaat probeert terug te betalen. Dit keer ging het over onderwijs, hoe rijkeluiszoontjes en -dochtertjes toegang hadden tot privéonderwijs, gewone mensen niet, en wat een schande dat toch was.

Want, betoogde Sander, de mensen met geld konden zich een privéschool veroorloven waarmee je zelfs de allergrootste domoor naar een havo-diploma kon loodsen, en dat was lang niet voor iedere ouder weggelegd, laat staan voor ouders die – naast arm – ook zelf nog half analfabeet waren. Gevolg: minder havo-diploma’s voor kinderen uit modale milieus, nog minder voor kinderen met een taalachterstand. Kloof!

Terwijl Sander een statusgevoelige notaris aan het woord liet, moest ik onwillekeurig denken aan die keer dat mijn ex wilde ‘praten’ over onze oudste, die er op zijn ‘gewone’ school een machtig zooitje van maakte. Of we hem toch niet beter op het Luzac konden plaatsen, had zij zo gedacht. Daar hadden ze iets van acht docenten per leerling, 24/7 stimulerende sportmassage, ongelimiteerd energydrinks en subliminale hypnosesessies. En dat alles voor een lullige 25.000 euro per schooljaar. Of wilde ik soms dat ons kind putjesschepper moest worden?

Vriendelijk vroeg ik haar of ze werkelijk dacht dat ik een stuk langharig werkschuw tuig dat nog te belazerd is om uit zijn nest te kruipen, laat staan een schoolboek vast te pakken of een minuut op te letten in de klas, ging sponsoren met mijn zuurverdiende spaarcentjes? En waar haalde ze de notie vandaag dat ik überhaupt zo’n vermogen bezat? Stond er een geldboom in de tuin? Was ze kortom compleet van de pot gerukt?

Zo mogelijk nog heviger in mij teleurgesteld dan voorheen droop zij af. Onze zoon bleef zitten en moest overstappen naar het mbo omdat hij nog een jaar leerplichtig was.

Was ik nu een bruut die de toekomst van zijn kind persoonlijk had getorpedeerd? Was het onmogelijk de havo te halen zonder jaarlijks een astronomisch bedrag over te maken aan een fluffy kleuterschool? Natuurlijk niet. Hele hordes met kinderen halen hun diploma op een reguliere school. En ja, sommigen doen er wat langer over omdat ze luie pubers zijn of nog niet weten wat ze willen. Dat geeft niet. Dat komt meestal gewoon vanzelf helemaal goed. Onze oudste zoon is nu succesvol en goedbetaald copywriter en zijn broertjes doen het goed als universitair geschoold salesmanager en hbo-student. Op eigen kracht voor elkaar gebokst, toen ze eenmaal het licht hadden gezien. Met je privéschool.

PS: Bijles voor leerlingen met een taalachterstand zou wel gratis moeten zijn. En ja, corona was rot.

Ben jij ook zo iemand die graag haantje de voorste is? Mooi. Volg Nieuwe Revu dan op Facebook, dan krijg je de columns altijd als eerste te zien. Of abonneer op onze nieuwsbrief. Sturen we onze beste artikelen gewoon naar je toe.