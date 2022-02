Nieuwe Revu 8 is nu uit!

Veel kritiek kreeg hij in 2018 toen hij zo dronken als een aap briefjes van 500 euro verscheurde en met spuug op zijn gezicht plakte

Hoewel Jorik Scholten – beter bekend als Lil’ Kleine – op zijn pas verschenen album Ibiza Stories op allerlei manieren de liefde voor Jaimie Vaes bezingt, kwam onlangs uit het niets weer een melding van geweld binnen. Op Ibiza tuigde hij haar al af, maar nu maakte de doorgeslagen rapper er een thuiswedstrijd in Amsterdam van. Mét camerabeelden, zodat we nu zeker weten met wat voor idioot we te maken hebben. Eh, hádden. Want met zijn artiestencarrière is het nu wel over, mogen we hopen... ‘Lil' Kleine is een aggressief mannetje dat onberekenbaar wordt als hij de nodige verdovende middelen tot zich heeft genomen’

Nieuwe Revu 8 ligt nu in de winkel en is hier te bestellen.

We hebben de hele aanpak van deze crisis nooit goed georganiseerd. In de politiek gelden andere regels en belangen

Op 27 februari is het twee jaar geleden dat de eerste corona- besmetting in Nederland werd vastgesteld. Het duurde ook precies zo lang voordat mensen die een vaccinatie willen krijgen toegediend, dat eindelijk ook zonder afspraak kunnen doen. En dat terwijl we niet voor het eerst met een virusuitbraak te maken hebben. Vlak na de Tweede Wereldoorlog vacci- neerde New York 5 miljoen mensen in slechts twee weken tijd tegen de pokken. Hebben we dan helemaal niets geleerd? ‘Het merendeel van de New Yorkers stond plotseling op straat, urenlang, in kilometerslange rijen voor ziekenhuizen, klinieken en politiebureaus’

‘Blijkbaar heb ik die gunfactor’

Met 40 miljoen euro omzet per jaar is hij loaded. Chahid Charrak (32) is een selfmade miljonair die begon als badkamerboer en nu onder zijn alias Dutch Performante honderdduizenden volgers heeft op YouTube en Instagram. Nieuwe Revu zocht hem op voor een succesgesprek. ‘Ik schaam me als mensen negatief over me praten. Daar kan ik wakker van liggen.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over monstergolven bij Nazaré en over de situatie in Oekraïne. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.