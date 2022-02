Selfmade miljonair Chahid Charrak kan niet meer in zijn gouden Lamborghini over straat

We spraken Chahid Charrak, die begon als badkamerboer en nu onder zijn alias Dutch Performante honderdduizenden volgers heeft op YouTube en Instagram, op het kantoor van één van zijn bedrijven in Zeewolde.

Je rijdt in een gouden Lamborghini Huracán Performante. Op je Instagram heet je ook Dutch Performante. Is je auto momenteel je handelsmerk?

‘Nee. Ik rij er ook niet heel veel in. Dat kan helaas ook haast niet meer. Als ik nu één keer in die auto naar Laren rijd, achtervolgt me dat een paar weken lang.’

In Laren staan toch ook veel kinderen op kruispunten met camera’s om exclusieve auto’s te spotten?

‘Klopt, en daarom kom ik er ook niet meer. Dat heb ik de burgemeester daar beloofd. Voorheen ging ik eens in de twee weken naar Laren met de Lambo en dan zette ik daar alles op stelten. Dan gaf ik dat vooraf ook aan op mijn socials, zo van: “Jongens, ik ga over een uurtje naar Laren.” Maar wat er dan gebeurde, was dat kinderen de straten op sprongen om een glimp van mijn auto te kunnen opvangen. Levensgevaarlijk. Daar had ik helemaal niet over nagedacht. En ik ben nu wel een soort voorbeeld, dus ik wil er graag rekening mee houden.’

Wat betekent die auto voor jou?

‘Niet heel veel. Het is gewoon een fijne auto om in te rijden. Maar in Nederland kan ik geen normale ritten meer maken, dat is veel te gevaarlijk geworden. Mijn auto wordt direct herkend en fans gaan dan achter me aan rijden. Ik heb al heel wat idiote capriolen meegemaakt onderweg; ik word links en rechts ingehaald, mensen die over de vluchtstrook racen, motorrijders die wheelies doen om mijn aandacht te krijgen. Straks word ik aansprakelijk gesteld als er iets gebeurt, omdat ik voorop reed. Ik kan alleen nog meedoen aan een georganiseerde trip, zoals “Cars & Sushi” van StreetGasm. Dan rijd je met al die toffe auto’s naar een kasteel, daar ga je even lekker sushi eten en dan weer terug. Maar op een gewone manier kan ik er eigenlijk niet meer in rijden. Dat wist ik ook niet van tevoren.’

In een interview met Nieuwe Revu spreken we Chahid Charrak over zijn jetsetleventje, hoe hij dit combineert met zijn gezin en wat hij nog wil bereiken. ‘Rust. Dat alles bijna als vanzelf loopt en onder controle is’ Je vindt het interview in de nieuwste editie van ons blad. Vanaf woensdag in de winkel.