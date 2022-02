Drielingstorm laat puinhoop achter

Niet zomaar een briesje

Omgewaaide bomen, vernielde daken, vliegend tuinmeubilair: we hadden niet met zomaar een briesje te maken. Storm Eunice was de heftigste van de drie. Met windstoten tot 145 kilometer per uur liet Eunice een spoor van vernieling achter. Er kwamen vrijdag ruim vierduizend meldingen binnen bij de brandweer, waar dat er normaal gemiddeld vijfhonderd per dag zijn.

Volgens de Volkskrant stroomden er op de ochtend na de storm bij verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer tezamen ruim 5.500 schademeldingen binnen. De avond ervoor was er van alles losgerukt. Hele schuttingen werden uit de aarde getrokken. In Groningen en Appingedam moesten ruim twintig woningen ontruimd worden omdat delen van de daken weggeblazen waren.

Schade

Met zoveel schade kan het wel even duren voor verzekeraars alle meldingen afgehandeld hebben. Gelukkig kun je natuurlijk ook veel dingen zelf oplossen. Hiervoor hoef je niet eens naar de winkel. Online vind je allerlei gereedschap en klusbenodigdheden om zelf aan de slag te kunnen met projecten in en rondom je woning of bedrijf.

Denk bijvoorbeeld aan het verstevigen van je hekwerk of tuinmeubilair met schroeven, moeren of bouten. Handig, want het stormachtige weer is nog niet voorbij. Er kan zelfs nog een vierde storm volgen, die dan de naam Gladys zou dragen.

De namen van de stormen staan namelijk al vast. Het KNMI stelt samen met de Britse en de Ierse weerdiensten jaarlijks een namenlijst op voor het komende seizoen. De namen van de stormen worden afwisselend aangeleverd door de drie landen. Onze eerste bijdrage was Corrie, vernoemd naar de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI. De eerstvolgende Nederlandse naam kom je tegen bij de H. Deze achtste storm van het seizoen zal Herman gaan heten.