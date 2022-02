René van der Gijp over Maarten van Rossem: ‘Je kunt niet door iemand heen blèren’

Weer een relletje rondom de mopperbaard. Wat nou weer?

Maarten van Rossem was te gast in Op1. Hij was echter niet de enige tafelgenoot in de talkshow, want er was hoog bezoek: David van Weel, assistent secretaris-generaal van de Navo, was aangeschoven. Dat is een hoge pief die zelden interviews geeft en nooit in talkshows zitting neemt. Nu wel dus. Alle reden voor presentator Sven Kockelmann om de ruimte te nemen voor vragen over de spannende toestand met de Russische troepen aan de grens van Oekraïne. Van Rossem had echter geen zin om luistervinkje te spelen en was gekomen en betaald om te kletsen. Dat deed hij dus ook. Een halve minuut lang, dwars door de Navo heen. Dat werd door velen – op z’n verdraagzaamst gezegd – als nogal ongepast ervaren. In VI Vandaag gierden de heren René van der Gijp en Johan Derksen er de volgende dag nog sarcastisch over na. Derksen zag een eenvoudige oplossing: ‘Niet meer uitnodigen!’

Logisch dat Van der Gijp lekker kritisch was. Hij en Van Rossem gaan al jaren niet zo lekker toch?

Sterker nog: Van der Gijp is de reden dat Van Rossem nooit meer wil plaatsnemen aan tafel bij VI Vandaag. Die vete gaat al tien jaar terug naar 2012, toen het helemaal misging in een aflevering van VI Oranje. Maarten waagde aan de talkshowtafel een plaagstootje uit te delen over een van de items in het programma: ‘Als ik jullie een advies mag geven: dit duurde zeker de helft te lang.’ Hierop sneerde Van der Gijp lachend en heerlijk vals: ‘Nou heb ik jouw conference op tv gezien en die duurde anderhalf uur te lang. Kijk, je mag een aardige Amerikakenner zijn, maar dit was echt zo verschrikkelijk. Vond je het zelf goed wat je deed?’ Van Rossem werd daarover zó woest, dat hij Van der Gijp nooit meer live wil meemaken: ‘Ik vond hem eerlijk gezegd ronduit onheus en onbeleefd.’ Als payback voorspelt Van Rossem nu dat de grandioze kijkcijfers van VI Vandaag zullen instorten.

Wat vindt Maarten van Rossem van zichzelf?

‘Ja, zeg hé, zo kom ik nooit aan het woord, dus ik lul gewoon door.’

Wat vinden wij van Maarten van Rossem?

Een lul die altijd doorlult.

‘Ik heb gehoord dat mensen niet meer willen komen als hij aan tafel zit. Dan zeggen ze: “O, meneer van Rossem is er ook? Dan kom ik niet!’

Wat vinden anderen van Maarten van Rossem?

WILFRED GENEE

presentator VI Vandaag

‘Ik ben een enorme fan van Maarten van Rossem. Maarten mag alles over ons zeggen. Ik heb onlangs nog bij BNR met hem gezeten, toen was hij mijn co-host. Dat is altijd een feestje. In dat opzicht heb ik geen enkel probleem met hetgeen hij over ons zegt of van ons vindt. Of hij gelijk gaat krijgen over die kijkcijfers? Dat zal de tijd leren. Maarten is er nog steeds, dus wie weet dat wij er tegen die tijd ook nog zijn.’

RENÉ VAN DER GIJP

aartsvijand

In VI Vandaag: ‘Hij denkt dat als hij wordt uitgenodigd voor een programma van 50 minuten, dat hij dan ook 50 minuten moet praten. Hij zegt altijd enorm goede dingen, maar je kunt natuurlijk niet door iemand heen zitten blèren.’

PAUL DE LEEUW

presentator

In VI Vandaag: ‘Ik heb gehoord dat mensen niet meer willen komen als hij aan tafel zit. Dan zeggen ze: “O, meneer van Rossem is er ook? Dan kom ik niet!”’

SVEN KOCKELMANN

presentator Op1

‘Ik hem al best lang. Niet heel goed, maar onze wegen hebben zich al meerdere malen gekruist. Hij is eigenwijs en uitgesproken. Vaak ook geestig. Hij is bijna altijd de spiegel van een onderwerp; hij kiest altijd de andere kant van het verhaal. Hij ziet dingen vaak anders en heeft van nature de neiging om een ander licht op het onderwerp te laten schijnen. Dat maakt hem vaak aantrekkelijk in programma’s. Kijkers houden ook van hem. Bovendien is hij al jarenlang een buitengewoon goed ingevoerd historicus en Amerika-kenner. Eigenzinnig blijft hij. En ik hou wel van eigenzinnige mensen. Soms kan ik hem ook niet helemaal volgen, maar dan kan ik daar een paar vragen over stellen. Het is dus niet zo dat ik hem met lange tanden aan tafel ontvang, zeker niet. Hij heeft een aanvangshouding die hem typeert: wat onderuitgezakt, half over zijn bril heen kijken, zuchtend. Ik zeg niet dat het zijn spel is, maar het hoort bij hem, dat doet hij nou eenmaal aan een talkshowtafel. Dat kan soms tot grappige dingen leiden, en soms wordt het een kakofonie. Dat laatste was toevallig onlangs het geval. Je weet dat als je Maarten van Rossem uitnodigt, dat dat ontregelend werkt. Dat is altijd zo, zo is hij. Maar als iedereen de hele tijd door elkaar heen gaat zitten praten, dat gaat niet werken. Het moet wel te volgen blijven voor de kijker. Er wordt wel een enorme heisa van gemaakt als zoiets een keer gebeurt, dat vind ik overdreven. Het was maar een moment in een uitzending. Ik vond het much to do about nothing. Maar goed: we hadden een gast aan tafel die normaal gesproken nooit aan tafel in dit soort programma’s verschijnt. Vanuit zijn standpunt sloeg hij toch tamelijk alarm over de Russische troepenopbouw, dat vond ik nieuwswaardig. Het ging mij erom dat een heel hoge meneer van de Navo zijn zorgen uitsprak. Er ontstond een interview binnen het verband van een talkshow; ik wilde graag tot in detail horen wat hij aan bewijslast had gezien van de Russen. Dat wilde ik eerst neerzetten en daarom liet ik hem wat langer aan het woord. Maar dat pikte Van Rossem niet en toen ontstond het door elkaar heen praten.’

VADER ABRAHAM

Smurfenvader

Op Twitter & in RTL Boulevard: ‘Ongemakkelijk om te zien hoe een intelligente volwassen man zoals Maarten van Rossem een kinderliedje zoals het Smurfenlied (tientallen jaren na dato) de grond in stampt. Ik ben teleurgesteld. Die man zijn humor kan ik appreciëren en hij zal wel een intellectueel persoon zijn als je hem zo hoort. Maar ja, op het moment dat hij dat zegt, zit hij in die luie stoel met nog net geen biertje in zijn hand te verdienen aan de Smurfen eigenlijk.’