Als fervent festivalganger probeer ik altijd een rustig plekje achterop het veld te vinden, niet midden voor het podium tussen de massa. Weinig benauwt me meer dan grote groepen mensen die hun opgewonden sentiment in dezelfde richting projecteren. Dat geldt voor rockshows, maar het is ook benauwend bij maatschappelijke waan waarin een meerderheid vindt dat de rest exact hetzelfde standpunt moet hebben als zijzelf.

Zo zijn ‘we’ ineens in oorlog met Rusland, omdat Vladimir Poetin soevereine natiestaat Oekraïne heeft aangevallen. Een jarenoude vrees, die niet alleen werd geuit door bloggers met een referendum-initatief: de lijst internationale geopolitieke strategen, professoren en analisten die expansie van westerse instituten richting Oekraïne vooral als gevaar voor het land dan als verlossing zag, is lang. Hun waarschuwende woorden waren realistisch en zijn door de werkelijkheid ingehaald – en nee, niemand is blij met z’n gelijk.

In de Nederlandse media (die een bovenmodaal links-progressief zedenstempel dragen) en onder – nota bene – progressieve partijen wordt stevig op de oorlogstrom geroerd. Mager mannetje Sjoerdsma wil Poetin eigenhandig te lijf, eikeltjespyjama Klaver is plots de beste vriend van defensie, minister Ollongren twittert gebalde vuistjes bij ladingen wapentuig en Ursula von der Leyen bewijst hoe zelfzuchtig antidemocratisch de Europese Commissie is door – geheel tegen eigen statuten in – Oekraïne een lidmaatschap toe te werpen, louter op basis van vigerend sentiment. Hallucinant: Oekraïne is Navo-partner noch EU-lidstaat en toch worden ‘wij’ de oorlog ingeduwd nadat we net twee jaar onder de knoet van corona & maatregelen hebben gezucht. Mogen we godverdomme éven bijkomen en ons beraden voordat we onbesuisd actie ondernemen?

Nee dus. Zie de manier waarop Baudet voor ‘landverrader’ wordt uitgemaakt omdat hij dit van bovenaf georkestreerde sentiment niet deelt. Het boeit niet dat je zijn standpunten niet deelt (ik ben het niet eens met zijn visie dat agressor Rusland ‘zichzelf verdedigt’ tegen de Navo), het wordt dwingend geacht dat je oordeelt dat zijn standpunt überhaupt niet ingenomen mag worden. Nou. Schaf die nationale vergaderzaal maar af dan.

Tot overmaat van ramp ging de Fiod ook nog opzichtig in de BMW van Sywert rommelen, nadat die was aangehouden. Het vleesgeworden strafbankje van de samenleving werd opnieuw op het schavot gehesen en met hoon en leedvermaak bekogeld.

Een half jaar terug stelde ik mezelf op deze plek hardop enkele open vragen over de volkswoede jegens Sywert – die ik een beetje ken en niet tot cynisch kwaad in staat achtte – en concludeerde als open einde: ‘De boze meute wordt misleid, of ik word genaaid.’ Sywert is echt niet zomaar aangehouden, dus wellicht ben ik genaaid. Maar die boze meute, die laat zich sowieso graag misleiden. Liever luid schreeuwen met wijzende vingers dan open vragen stellen. Laffe hysterici, je zou ze allemaal naar het oostfront moeten sturen.

