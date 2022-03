Andy van der Meijde: ‘Ik word achtervolgd door de geest van een oude man’

Misschien wel de grootste openbaring in je nieuwe boek Andy! Van profvoetballer tot mediaman is dat je een diep spirituele kant blijkt te hebben. Waar komt die vandaan?

‘M’n hele leven loop ik al met mijn gedachten boven in de lucht, bij God of wie dan ook. Er is ook altijd iemand bij me die overleden is.’

Weet je wie die persoon is?

‘Een oude man. Ik heb ’m heel vaak gezien en gevoeld. Als ik in huis rondslenter, dan loopt hij heel vaak achter me.’

Veel mensen zouden het angstaanjagend vinden om geschaduwd te worden door een oude man, maar jij praat erover alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

‘In het begin vond ik het wel eng, maar later wen je eraan. Als je erover na gaat denken, dan is er ook eigenlijk niks aan de hand, hè. Het is gewoon iemand die mij wil helpen, ik weet zeker dat hij geen nare dingen met me wil doen.’

Hoe helpt die overleden persoon jou?

‘Niet bij de afwas of zo, dat zou makkelijk zijn! Het is meer dat hij me laat weten dat dit leven niet het enige is, er is meer na de dood.’

In je boek schrijf je dat spiritualiteit je eraan helpt herinneren dat je levenspad al is uitgestippeld: ‘Het boek van mijn leven is al geschreven, om het zo maar uit te drukken.’ Vind je dat een geruststellend idee?

‘Ja, eigenlijk wel. Het is een beetje raar, maar toen ik in Engeland voetbalde, liet ik elke maand een waarzegster overkomen uit Nederland. Zij vertelde me onder meer dat ik een vrouw uit Apeldoorn zou ontmoeten – dat is dus Melisa. Daarom weet ik dat dit mijn pad is, om hier in Apeldoorn bij Melisa te zijn. Dit is mijn thuis, de plek waar ik oud en gelukkig word.’

