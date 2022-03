Nieuwe Revu 10 is nu uit!

Soms moesten we uitleggen dat we niet met koeien en kippen de vergaderzaal in zouden komen

In de interviewserie Kamerveteranen spreekt Leon Verdonschot het geheugen van onze democratie: de langstzittende Tweede Kamerleden. Waar de omloopsnelheid van parlementariërs steeds groter wordt, bestaan er uitzonderingen: de Kamerleden die al zo’n tien jaar of langer in ons parlement zitten. En die dus als weinig anderen weten of en zo ja, hoe onze parlementaire democratie het laatste decennium is veranderd. Deze week: Esther Ouwehand (45), fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren en Kamerlid sinds 2006. ‘We komen altijd met de ongemakkelijke onderwerpen, en daar houden mensen doorgaans niet van, ook niet in de politiek’

We moeten er eentje neuken, maar om onszelf niet in de problemen te brengen, moet ze ouder zijn dan 18 jaar

Steeds meer gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag duiken er op in de voetbalwereld. Zo ook in Spanje, waar de Madrileense club Rayo Vallecano voor een golf van verontwaardiging zorgde door Carlos Santiso, een coach die het eerder ontsloeg vanwege vrouwonvriendelijke uitspraken, opnieuw aan te stellen als hoofdtrainer van het vrouwenelftal. ‘Wat heeft het voor zin om je als club te verontschuldigen als je deze man gewoon vrouwen laat trainen?’

‘Aparte jongen ben ik, hè’

Toen hij in Engeland voetbalde, liet hij elke maand een Nederlandse waarzegster overkomen. Hij wordt nog steeds geschaduwd door de geest van een oude, overleden man. En het enfant terrible dat scoorde met verhalen over drugs en seks, móét elke ochtend cappuccino drinken uit hetzelfde kopje, anders gaat het helemaal mis. Oud-voetballer Andy van der Meijde (42) blijkt ineens een spirituele kant te hebben. ‘Daarom heb ik rust in mijn hoofd.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het (grensoverschrijdend) gedrag van Nilüfer Gündogan en over de oorlog in Oekraïne. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.