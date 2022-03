Nieuwe Revu presenteert: Kamer-veteranen

Entertainment

Dochter over Henk Westbroek: ‘We troffen hem halfnaakt aan voor de koelkast, op zoek naar een bitterbal’

Slingers aan de wand, want Henk Westbroek is 70 jaar. De man die nooit om een mening verlegen zit en de nederpop verrijkte met een waslijst aan evergreens, is still going strong. Enkele jaren geleden kondigde hij zijn pensioen aan, maar waarom zou je je daar in godsnaam aan houden? De zanger maakte een nieuwe plaat en denkt zelfs weer aan optreden.