Jan Roos over Carlo Boszhard: ‘De bewijslast tegen hem is enorm’

Huh? Carlo Boszhard in de fout? Die beste man was toch altijd van onbesproken gedrag?

Het is inderdaad maar de vraag wat er waar is van de beweringen die er momenteel worden gedaan over de doorgaans zeer gewaardeerde en veelgeprezen presentator en programmamaker. Hij zou grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond richting jongere mannen, zelfs minderjarige tieners. Volgens Jan Roos van het onlineprogramma Roddelpraat zou Boszhard een andere bekende Nederlander – zijn naam is nog onbekend – tijdens een live-uitzending op televisie tegen zijn zin hebben betast. Boszhard zelf reageerde furieus op de aantijgingen en heeft aangifte gedaan tegen Jan Roos en Roddelpraat wegens laster.

Hoe staat Carlo Boszhard bekend in het showbizzwereldje?

Als een van de beste vakmensen die er momenteel rondloopt. Een absolute duizendpoot die met zijn multitalent van onschatbare waarde is voor zijn zender RTL. Het is evident dat hij op wat jongere mannen valt en daarbij weleens een complimentje of amicale aai uitdeelt. Ook uw heteroseksuele Revu-showbizzverslaggever heeft vroeger – toen we nog een weelderige bos krullen hadden – weleens een vleiend woordje van de entertainmentkoning mogen ontvangen. Maar anders dan tegenwoordig – waarin er bij iedere knipoog of schouderklop een soort seksuele sirene schijnt af te moeten gaan – werd daar vroeger wat minder ontstoken op gereageerd. In de showbizzwereld werkt men op intieme wijze samen, met lange wachttijden, gedeelde ruimtes en gezellige borrels. In die setting is er eerder sprake van een vlot contact, een aardige aanraking of knuffel zonder bijbedoelingen. Of de beschuldigingen aan het adres van Boszhard ook in die categorie horen te vallen, zal vast nog worden uitgezocht.

Wat vindt Carlo Boszhard van zichzelf?

Verbijsterd ben ik over het gemak waarmee mijn naam te grabbel wordt gegooid en er aannames worden gedaan die totaal niet waar zijn

Wat vinden wij van Carlo Boszhard?

Zouden die roddels en geruchten soms allemaal bekonkeld zijn in de TV Kantine?

‘Waarom aangifte doen en niet gewoon een kort geding? Als dit over mij gezegd zou worden en ik was Carlo Boszhard, dan zou ik gewoon zeggen: ik wil dit zo snel mogelijk de wereld uit’

Wat vinden anderen van Carlo Boszhard

BRAM DE WIJS

videomaker YouTube

In zijn programma Gay Talk: ‘Tijdens de Televizier-uitreiking had ik een vervelende ervaring met Carlo Boszhard. Hij stak zijn hand om mijn bil heen en gleed er heel goor overheen, terwijl ik er gewoon stond. Op het moment zelf dacht ik: wow, Carlo Boszhard zit aan m’n bil, maar achteraf dacht ik: gatverdamme, hoe haalt hij het in z’n hoofd? Ik wou dat ik had gezegd: “Vieze lul, flikker op!” Maar dat kwam niet in me op. De achteloze manier waarop hij het bij mij deed, gaf me ook de indruk dat hij dit vaker doet en er altijd mee wegkomt. Dat is ook wat me achteraf zo kwaad maakte: die houding van ik ben beroemd dus ik zit aan je als ik dat wil.’

GUIDO DEN AANTREKKER

hoofdredacteur Story

In Shownieuws: ‘Story heeft op 5 januari een verhaal gepubliceerd waarin melding werd gemaakt dat er in de tv-wereld geruchten gingen – zo meldden betrouwbare bronnen ons – dat er onderzoek werd gedaan naar ongewenst gedrag van een presentator jegens minderjarige jongens. We hebben daar melding van gemaakt en we hebben ook in dat artikel afstand genomen in die zin van: zolang het onderzoek loopt en helemaal niet duidelijk is wat er aan de hand is, moet je vooral ook enige afstand bewaren over bijvoorbeeld wie het gaat. RoddelPraat zegt dat RTL Story en mijn persoon onder druk zou hebben gezet om niets te publiceren daarover. Nou, dat is pertinente onzin en RTL heeft ook bekendgemaakt dat dat absoluut niet het geval is.’

JAN DIJKGRAAF

columnist

Op zijn website www.99woorden.nl: ‘Als u leest dat van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde BN’ers aangifte doen wegens smaad en laster, laat u dan niet in de luren leggen. Of die aangifte tot vervolging gaat leiden, is namelijk zeer ongewis. En als er vervolgd wordt, gaat er geruime tijd overheen voor de zaak dient. Wat die BN’ers doen is: tijd winnen. Als ze die aangifte níét combineren met een kort geding waarin een rectificatie wordt geëist, moet u helemaal opletten. Een kort geding zouden ze namelijk altijd op hun sloffen winnen. En snel ook. Tenzij... ze bang zijn dat er inderdaad bewijs is. Snapt u?’

RTL

Boszhards zender

‘Carlo heeft zelf een duidelijke reactie gegeven op de beweringen van Roddelpraat. Onze stelregel is dat we niet reageren op geruchten en anonieme bronnen. Wel vinden we het in algemene zin een kwalijke zaak dat er suggesties worden gewekt over ernstige zaken zonder feiten te noemen.’

Jan Roos

presentator Roddelpraat

‘Door de aangifte van Boszhard sta ik niet bepaald te trillen op mijn benen. Zo’n aangifte is vooral een seintje naar buiten toe, zo van: kijk mij eens iets terugdoen. Uiteindelijk zullen ze nooit bijten. Marco Borsato stuurde zijn advocaat Knoops op mij af met het verhaal dat ze gingen onderzoeken wie de geruchten had verspreid en die zou worden aangepakt. Maar ik geloof dat Knoops op dit moment vooral druk bezig is om Borsato uit de gevangenis te houden. Altijd maar die aangiftes wegens laster en smaad; de bewijslast die we hebben tegen Boszhard is al enorm en neemt nog steeds toe. Niet alleen bij ons, maar ook bij andere juicechannels. En weet je wat er nou feitelijk aan de hand is? Story komt met een verhaal dat een presentator zijn handjes niet thuis kan houden en wij vertellen over wie dat verhaal gaat. Hoe kun je daar nou aangifte tegen doen? Gaat Boszhard mij dan aanklagen omdat ik heb gezegd dat een verhaal in Story over hem gaat? Nou, dat wordt me een knaller van een probleem, zeg. Wat ik van Boszhard als vakman vind? Hij kan waanzinnig goed mensen imiteren en als showpresentator is hij een van de besten van het land. Maar dat betekent nog steeds niet dat je overal met je handen in en aan mag zitten.’