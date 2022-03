Nieuwe Revu 11 is nu uit!

‘Ik wil niet shockeren, ik wil bevrijden’

Ooit was een vrouwenborst nog mooi, sexy, vrolijk en een toonbeeld van vrouwelijkheid dat gezien mocht worden: tegenwoordig wordt ze geblurd en verbannen achter een balkje. In de documentaire Sorry voor de Tieten onderzoekt schrijfster en columniste Stella Bergsma (51) wat borsten de mensheid hebben misdaan: ‘Preutsheid raakt vrouwen altijd het meest.’

‘Iedere avond als ik het podium opga, het oortje indoe en mijn microfoon erbij pak, voel ik weer die tintelingen. Ik blijf een artiest. Voor altijd’

Een ellendig virus gooide jarenlang roet in het eten. Nu is het oorlog. En dan er is ook nog altijd de eigen sores. Het leven van een volkszanger gaat lang niet altijd over rozen. Vraag dat maar aan Johnny Romein. Nieuwe Revu keek mee hoe de Amsterdammer zich herpakt in barre tijden. ‘Weet je wat zo mooi is aan Johnny? Hij is echt een mensenmens. Staat met beide benen op de grond. Gewoon zo'n lieve man’

‘We hebben niets geleerd van de pandemie’

In de interviewserie Kamerveteranen spreekt Leon Verdonschot het geheugen van onze democratie: de langstzittende Tweede Kamerleden. Waar de omloopsnelheid van parlementariërs steeds groter wordt, bestaan er uitzonderingen: de Kamerleden die al zo’n tien jaar of langer in ons parlement zitten. En die dus als weinig anderen weten of, en zo ja hoe onze parlementaire democratie het laatste decennium is veranderd. De vijfde en laatste in deze serie: Attje Kuiken (44), Kamerlid voor de PvdA sinds 2006. ‘Ik weet nog dat we met de vrouwelijke kandidaten een keer moesten opdraven als Wouters Angels, o wee als je daar een foto van opsnort’

