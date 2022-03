Interview

Stella Bergsma: ‘Ik wil niet shockeren, ik wil bevrijden’

Ooit was een vrouwenborst nog mooi, sexy, vrolijk en een toonbeeld van vrouwelijkheid dat gezien mocht worden: tegenwoordig wordt ze geblurd en verbannen achter een balkje. In de documentaire Sorry voor de Tieten onderzoekt schrijfster en columniste Stella Bergsma (51) wat borsten de mensheid hebben misdaan: ‘Preutsheid raakt vrouwen altijd het meest.’