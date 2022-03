Hesdy Gerges over Rico Verhoeven: ‘Ik vind hem een heel irritante gozer’

Niks nieuws onder de zon toch, een Hollander die wil doorbreken in Hollywood?

Klopt als een bus, maar hiervoor waren het vooral acteurs die graag grote meneren wilden worden in het Amerikaanse walhalla van internationale films, wereldberoemde regisseurs en mondiale miljoenenproducties. Je hoort het nooit van een gepensioneerde korfballer of willekeurige curlingkampioen dat ze dromen van een grote carrière bij de witte letters in de bergen van Los Angeles. Tot dusver hebben we dus ook nog geen vechtsporters met Hollywood-ambitie, maar kickbokskoning Rico Verhoeven droomt ervan om emotionele liefdesscènes, gevoelige jankmomenten en ingewikkelde intriges te gaan uitbeelden.

Een kickbokser als filmacteur? Zeker te veel klappen op zijn kop gehad?

Vergis je niet: Verhoeven heeft al ervaring. Naast de gebruikelijke staredowns als semi-spannend persmoment waarbij vechters met woedende blikken moeten spelen dat ze elkaar ter plekke de blote schedel zouden willen openrukken en die vervolgens rauw en meedogenloos tot de laatste hersencel zouden willen leegvreten, heeft de Brabantse vechtmachine al wat rolletjes gespeeld in Nederlandse producties als Vechtershart en Bon Bini Holland 3. ‘Een Marvel-superheld spelen lijkt me heel tof,’ zo droomt Verhoeven hardop, ‘want daarbij komen ook mooie verhalen kijken die je op de juiste manier wil overbrengen.’ We zien het al helemaal voor ons: Verhoeven wordt de nieuwe Hulk. Wel even langs de Gamma voor een spuitbusje olijfgroen, dan.

Wat vindt Rico Verhoeven van zichzelf?

‘Ik ben een stoere guy, maar ook gevoelig. Ik zou heel graag ook die andere kant van mezelf willen laten zien.’

Wat vinden wij van Rico Verhoeven?

De hele gayscene in de acteerwereld is benieuwd naar ‘die andere kant’ van Rico.

‘We hebben meisjes in onze gym die harder slaan dan hij’

Wat vinden anderen van Rico Verhoeven?

FERRY SOMOGYI

drama-acteur

‘Rico Verhoeven heb ik een paar keer ontmoet. Hij wil drama gaan acteren? Ik zeg doen! Waarom zou hij het niet mogen proberen? In Nederland hebben mensen al gauw iets van: schoenmaker blijf bij je leest, maar als hij de kans krijgt, moet hij ’m pakken. Ik juich dit echt keer tien toe! Ik hoop dat hij een groot acteertalent is en ik denk dat we trots op hem mogen zijn, want hij heeft natuurlijk een postuur waar je u tegen zegt. Ik hoop dat hij scoort als een malle. Er zullen heus weer lieden zijn die deze ambitie naar beneden trappen, maar dat is natuurlijk gelul. Ik weet nog dat ik naar Amerika ging om te proberen daar voet aan de grond te krijgen. Ik kreeg er hier en daar kritiek op. Maar ik had een droom en ging hem achterna; mensen waren doodsbang dat ik hun droom zou gaan leven. Dat is afgunst: hopen dat een ander van zijn geluk wordt beroofd. Hetzelfde gebeurt nu ongetwijfeld met Rico. Hij moet ervoor gaan, lekker z’n droom gaan leven. Misschien heeft hij iets minder in huis dan iemand die een toneelacademie heeft afgerond, maar wat maakt dat uit? Als blijkt dat hij geen talent heeft, krijgt hij het wel te horen.’

REGILIO TUUR

voormalig bokskampioen

‘Interessant dat jullie mij hierover bellen, want ik heb er over nagedacht toen ik het nieuws hoorde. Rico is Rico door wat Nederland van hem heeft gemaakt. Hij is groot, knap, sterk en vooral: wit. Toen hij het als witte vechter moest opnemen tegen de moslimvechter Badr Hari, heeft hij veel applaus gekregen voor de overwinning, mede doordat het gevecht in een periode plaatsvond waarin witte mensen en moslimmensen op gespannen voet met elkaar samenleefden. Ik vond dat Badr maar op de helft van zijn krachten was tegen Rico. Mentaal was Badr sterk als altijd, fysiek kon hij het niet meer bijbenen. Hij had met pensioen moeten gaan en nooit tegen Rico moeten vechten. Badr was beter, maar Rico was jonger en lichamelijk onbeschadigd. Met zijn overwinning heeft Rico een grote bijdrage geleverd aan zijn eigen marketing. Het is puur branding. Dat heeft hij geweldig gedaan, complimenten voor hem. Het pad van aandacht voor vechtsporters buiten de ring is door mij aangelegd. Vóór mij kreeg geen enkele Nederlandse vechter die aandacht. Ik was de eerste vechtsporter die zichzelf buiten de sport neerzette als merk. Die deuren zijn geopend door mij en door niemand anders; ik ben er trots op dat de volgende generatie daar nu de vruchten van plukt. Ik wou dat de zwarte vechters Remy Bonjasky, Ernesto Hoost en Valentijn Overeem toen ze kampioen werden, dezelfde aandacht hadden gekregen als de grote witte hoop Rico. Mede doordat hij zo’n sterk merk van zichzelf heeft gemaakt, krijgt hij kansen om te gaan acteren. Daar moet hij 1000 procent voor gaan! Dat gaat namelijk niet meer over hem als vechter, maar het gaat over de grote knappe witte jongen. He should absolutely get the fuck out of the ring. As soon as he can. Waarom? Hij is The King of Kickboxing, heeft veel geld verdiend en daar moet hij nu van gaan genieten in plaats van zich nog langer te laten slaan en trappen. Ik geef hem volledig gelijk! Of ik zelf kan acteren? Ze hebben me er weleens voor gevraagd, maar mijn andere talent ligt op modegebied. I’m a fashion creative. Not acting.’

HESDY GERGES

kickbokser & thaibokser

In de studio van De Telegraaf: ‘Ik kan hem gewoon niet uitstaan. Ik vind hem een heel irritante gozer. Als hij iets over me zegt, gaat het al heel snel irriteren waardoor ik al heel gauw geneigd ben om fysiek geweld te gebruiken tegen hem.’