Beste Thierry Baudet,

Een groot voordeel van geen ene moer uitvoeren in de Tweede Kamer is dat je tijd over hebt om in door anderen betaalde tijd boeken te schrijven. Je nieuwe boek heet Het Coronabedrog. Het kwam op één binnen in de Bestseller Top 60, omdat jouw hondstrouwe fans het massaal kopen via je eigen kanalen, zoals ongetwijfeld de FvD-shop, waar ook ‘oud-hollandse mokken’ en een ‘Nederland weer vrij’-pet worden aangeboden.

Want dat moge duidelijk zijn: je ideaal van een eigen zuil is bijna volbracht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemden 75.000 mensen op FvD, en jullie beweren 60.000 leden te hebben. Vrijwel elke gelovige is dus ook lid: de Jehova’s getuigen van ons politiek bestel.

Ik stond met je boek bij de kassa van mijn boekhandel en merkte dat er naast ‘vliegschaamte’ ook iets blijkt te bestaan als ‘Baudetschaamte’. Nog geen anderhalf uur later had ik het boek uit. Grote kinderletters, 24 van de 286 pagina’s vullen met een chronologische opsomming van de coronamaatregelen: zo schrijf je al snel een boekenkastplank vol, ja. Ook de auteur Baudet is lui geworden.

De stellingen in het boek zijn uiteraard even boud als dom. Klimaatverandering? ‘Allang weerlegde paniekmodellen.’ Zes miljoen geregistreerde coronadoden in 2020 en 2021? ‘In de loop van april 2020 zag ik dat er vrijwel niets aan de hand was. Zeker, er gingen mensen dood. Er gaan altijd mensen dood.’ Het zou zo je inbreng in het Oekraïne-debat kunnen zijn.

Uiteraard doe je ook voorspellingen in je boek, want dat is wat orakels doen: ze voorspellen de toekomst. Een voorspelling: ‘Elke paar maanden moet je straks langs een instelling om een injectie met onbekende substantie te laten inspuiten – anders verlies je je basisinkomen.’ Dit is wat er gebeurt wanneer je een vleugje Rutger Bregman (eindelijk zijn basisinkomen!) mixt met een flinke scheut Willem Engel (momenteel in de cel na een arrestatie die hij zelf heel agressief vond, een standpunt waarvoor je echt dreads moet hebben), want de ‘substantie’ is niet ‘onbekend’: het is een vaccinbooster.

Nog een voorspelling: ‘Ongetwijfeld zullen de EU, de Navo en de VS blijven aansturen op een conflict met Rusland.’ Je zou bijna denken dat Oekraïne Rusland binnenviel. Waarschijnlijk denkt je achterban dat ook werkelijk.

Nog een Baudet-voorspelling over de toekomst: ‘Wie oversteekt als het stoplicht op rood staat, zal zeker worden geregistreerd en bestraft.’ En ik maar denken dat je nog in het centrum van Amsterdam woont, waar stoplichten de functie hebben van een te groot Amsterdammertje met lichteffecten.

Je conclusie over alle coronamaatregelen wereldwijd: ‘Al deze zaken tarten het verstand. Er zit geen enkele logica in. Het hele verhaal klopt van geen kant.’ Wanneer je geen argument hebt en letterlijk aan het eind van je Latijn bent: ga cursief.

Op het eind van je boek voorspel je een dictatuur: de Great Reset. Soros, Gates: het bekende rijtje. Daarna word je emotioneel. ‘Maar laten mijn woorden dan in elk geval nog eenmaal hebben geklonken.’ Ik zag je met een blauwgeschilderd gezicht voor je troepen staan, als Mel Gibson in Braveheart. Gideon van Meijeren, het uilskuiken van Minerva, op de eerste rij, zwaaiend met een kinderzwaard.

Daarna bedenk je nog iemand voor zijn ‘fantastische hulp’ bij het schrijven: Robert Jensen. Je ‘vriend en inspirator’. Toen moest ik zelf ook huilen, maar dan van het lachen.

