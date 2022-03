‘Waarin moeten wij straks frituren?’

Nu gaan we het dan toch echt merken, de oorlog in Oekraïne. Ja ja ja, duur gas hadden we er al van, maar de winter is zo goed als voorbij, dus daar hoeven we ons pas in september weer druk om te maken. En ja ja ja, we betaalden al flink meer aan de pomp, maar zeiken dat autorijden zo godsgruwelijk duur is, doen we al sinds de eerste Model T van de lopende band kwam rollen.

Nee, waar ik op doel, is dat we binnen nu en een maand zonder zonnebloemolie komen te zitten. Ja, laat dat maar even op je inwerken. Geen. Zonne. Bloem. Olie. Dat vloeibaar vette goud wordt namelijk voor het leeuwendeel in Oekraïne geproduceerd. Maar nu dus even niet, want de Oekraïners hebben het te druk met molotovcocktails naar Russische tanks gooien. Prioriteiten. De soevereiniteit en democratie van je land beschermen is nou eenmaal belangrijker dan zaden oogsten en persen. Heel begrijpelijk.

Ik wist trouwens helemaal niet dat Oekraïne zo’n grote speler op het gebied van plantaardige oliën was. Wat steekt een mens toch een boel op van zo’n oorlog. Maar het moet daar dus veld na veld na veld zonnebloemen zijn. Metershoge groene stengels en geel gekroonde donkerbruine koppen zover het oog reikt. Van Gogh zou er een field day hebben gehad. Misschien als de rook is opgetrokken toch eens heen op vakantie.

Maar wat moeten wij straks, zonder zonnebloemolie? Specifieker: waarin moeten wij frituren? Welk vet kunnen wij tot 180 graden Celsius aanzwengelen om onze patat/kroket/frikandel/bittergarnituur knapperig krokant in te krijgen? Foute antwoorden zijn: 1) ‘Frituurvet’, want waar denk je dat dat grotendeels van gemaakt is, stupid? En: 2) ‘Je kunt je frietjes ook in de airfryer doen’, want airfryers maken patat en snacks slapper dan m’n lul na zeven kratten bier, een ons coke en dat ene pornofilmpje van Rapper Sjors. En op het bereiden van ovenfriet, ovenkroketten en alle andere ovenvarianten van snacks die in de daadwerkelijke werkelijkheid gefrituurd dienen te worden, gaan we het al helemaal niet hebben, daar zou als straf het permanent wegbranden van de smaakpapillen met een soldeerijzer op moeten staan, al kan je dat niet echt een straf noemen voor mensen die het verschil tussen de kartonnen koker van een keukenrol en een echte frikandel toch niet proeven.

Natuurlijk, koolzaadolie en palmvet zijn goede alternatieven voor zonnebloemolie, maar al die koolzaadbloemen en die palmbomen, die heb je ook niet zo 1-2-3 gezaaid en geplant en geoogst en geperst. Dan maar terug naar het ouderwetsche, harde ossenwit? Het gefilterde rundervet zorgt voor een zeer smakelijke frituur, eerlijk is eerlijk, maar bestaat voor 49 procent uit verzadigde vetten en is dus een ware aanslag op de gezondheid van de reguliere snackbarganger. Zolang het bommen regent op Kiev zullen Nederlandsche aderen dichtslibben! Hollandsche harten vervetten! Dit is indirect een aanval op een lidstaat van de NAVO, dus laat dat vijfde artikel maar in werking treden!

