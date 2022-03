Even achterop de scooter? Of toch…

De scooter, bromfiets en snorfiets: verschillen en overeenkomsten

De scooter is een verzamelterm voor veel verschillende soorten gemotoriseerde tweewielers. Hoewel de meesten zullen denken aan de klassieke Vespa, zijn ook andere merken, zoals Peugeot, Piaggio, Tomos en Yamaha scooters. Informeel (volksmond) zijn het scooters, formeel (volgens het Centraal Justitieel IncassoBureau) zijn het bromfietsen. Tussen bromfietsen en snorfietsen zijn echter wel (duidelijke) verschillen. Ook als het gaat om achterop rijden.

De snelste van de twee is de bromfiets. Je mag hier namelijk 45 km/u mee rijden. Met een snorfiets kun je met slechts 25 km/u tuffen. Je zou voor een snorfiets kunnen kiezen, omdat je geen helm op hoeft en een bad hairday kan voorkomen. Maar let wel op: dit gaat in 2022 veranderen. Het dragen van een helm wordt dan namelijk ook bij een snorfiets verplicht. En dat heeft dus ook consequenties voor het achterop rijden.

Achterop de brom- of snorfiets

Je mag één passagier achterop je brom- of snorfiets meenemen. Voor zowel de bestuurder als voor de passagier van een scooter geldt dat je een helm moet dragen. Als de helm voor de snorfiets ook verplicht wordt, gaat deze regel dus ook gelden voor snorfietsen.

Je bent met z’n tweeën verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels. Als passagier kun je dus beboet worden als je wilde gebaren maakt naar andere weggebruikers of deze uitscheldt en dergelijke. Je bent overigens zelf verantwoordelijk voor het dragen van een helm. De persoon die geen helm draagt, krijgt dus de boete. Maar niet als degene achterop een kind van onder de 12 jaar oud is. Dan is de bestuurder verantwoordelijk.

Ben jij de bob en heeft je passagier iets te veel op? Je mag achterop een scooter zitten als je iets te diep in het glaasje hebt gekeken. Mogelijke boetes die je kunt krijgen gaan over openbaar dronkenschap, maar niet over het achterop zitten. Toch raden wij dit natuurlijk af, want de onverwachte bewegingen die gepaard gaan met aangeschoten zijn, hebben meestal negatieve invloeden op de verkeersveiligheid.

Verplichte verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid

Als bestuurder van een scooter heb je meer verantwoordelijkheid dan als passagier. Je bent namelijk verplicht als scootereigenaar om een scooterverzekering te hebben. Deze WA is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, die ervoor zorgt dat schade die jij bij anderen en/of hun voertuigen veroorzaakt volledig wordt vergoed.

WA Volledig Casco (Allrisk)

Is je brom- of snorfiets spiksplinternieuw of nog in perfecte staat? Dan doe je er goed aan om binnen de bromfietsverzekeringen te kijken naar een WA Volledig Casco (Allrisk). Je draait dan niet zelf op voor (hoge) kosten door schade of diefstal, maar krijgt dit vergoed via de verzekering. Ook schade die je zelf aan je tweewieler veroorzaakt, krijg je vergoed.

WA Beperkt Casco

Als je brom- of snorfiets al wat ouder is, of een lage dagwaarde heeft, kun je hem beter WA Beperkt Casco verzekeren. Met de WA Beperkt Casco krijg je meestal wel schade en diefstal vergoed, maar betaal je niet meer aan premie dan je voertuig nog waard is. De dagwaarde kun je online checken. Veel plezier met je brom- of snorfiets en rijd voorzichtig.