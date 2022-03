Inge de Bruijn over Dennis van der Geest: ‘Hij is een grote teddybeer’

In hokjesdenkend Holland kan dat toch helemaal niet? Een topsporter die ook maar denkt dat hij een tv-programma kan presenteren?

Nou, inderdaad. Belachelijk natuurlijk: het idee alleen al dat bijvoorbeeld profvoetballers méér zouden kunnen dan alleen voetballen? Ja prima, na hun actieve carrière openden Bennie Muller, Coen Dillen en Sjaak Swart een sigarenzaak, maar zij waren van de generatie voetballers die nét buiten de boot viel qua voetbalmiljoenen. Alle grootverdieners na hen konden heus alléén maar voetballen en verder niets. Erica Terpstra kon behalve hard zwemmen ook goed lullen en mocht daarom de politiek in. Maar verder worden oud-sporters doorgaans gewoon trainer bij een amateurclub of analyticus bij het lokale suffertje. Dennis van der Geest pakte het anders aan. De vechtsportvedette die eenmaal wereldkampioen en tweemaal Europees kampioen werd, leent zich al jaren voor allerlei spelletjes op tv. Daardoor ontdekten de grote televisiebazen dat Dennis het écht leuk doet op het scherm. Million Dollar Island is momenteel op tv en wordt door bedenker John de Mol gretig verkocht aan andere landen, maar de kalme, talentvolle presentator Dennis houden we lekker hier. Hij is een verademing tussen sommige andere presenterende kneuzen.

Dennis maakte ook weleens een uitglijer, toch?

Hilarisch was het moment dat Van der Geest voor het SBS-programma De wereld rond met 80-jarigen in gesprek ging met het oude vrouwtje Alie. Zij vertelde over haar moeilijke jeugd waarin ze als kind niks goeds kon doen, voortdurend werd geslagen en nooit buiten mocht spelen. Haar moeder moest in haar eentje voor de vier kinderen zorgen omdat haar vader in de oorlog naar eigen zeggen ‘van de verkeerde kant’ was en dus werd opgepakt. Van der Geest hoorde dit antwoord aan en controleerde met een bloedserieus en stichtelijk gezicht of haar vader homoseksueel was. Maar Alie bedoelde natuurlijk NSB’er. In het programma VI werd tot tranen toe gelachen door Wilfred Genee en René van der Gijp. Johan Derksen voegde eraan toe: ‘Een beetje eindredacteur haalt zoiets eruit, want je zet eigenlijk Dennis voor lul.’ Wij zijn blij dat die eindredacteur de schaar er niet in heeft gezet, dit hadden we niet graag willen missen. Terug te zien op YouTube, overigens.

Wat vindt Dennis van der Geest van zichzelf?

‘Als ik ergens een interview met mezelf lees, dan vind ik het niet prettig als er staat: oud-judoka Dennis van der Geest.’

Wat vinden wij van Dennis van der Geest?

Waar maakt die oud-judoka zich druk om?

‘Dennis doet er werkelijk alles aan om op tv te komen’

Wat vinden anderen van Dennis van der Geest?

COR VAN DER GEEST

vader

‘Natuurlijk kijk ik naar zijn programma’s op tv. Al ben ik misschien niet de doelgroep, als híj het presenteert, kijk ik toch. Hij krijgt kansen en die pakt hij. Als ik hem vergelijk met sommige andere presentatoren, vind ik Dennis zeer goed, maar ik ben natuurlijk gekleurd. Ik ben onwijs trots op mijn twee zoons. Het talent om te kunnen omgaan met mensen, verbinden, leiding geven, persoonlijkheid; misschien heeft Dennis dat wel van zijn vader. Als je met honderd mensen op zo’n eiland zit, moet je overwicht hebben. Dat doet hij goed. Het verschil tussen ons is, dat ik temperamentvoller ben. Wat dat betreft, lijkt hij meer op zijn moeder. Zij is veel beschouwender en rustiger. Dennis is niet het grootste administratieve wonder; zijn zaken regelen, dat is niet zijn talent. Gelukkig is zijn vrouw daar beter in. En hij is misschien wat ongeduldig, maar hij kan zich goed focussen op waar hij mee bezig is. Dat had hij bij judo al, anders kun je geen topsporter zijn. Ik geniet van Million Dollar Island. Er gaan steeds meer mensen kijken; tegenwoordig leven wij ook in het tijdperk van kijkcijfers en marktaandelen. Waar het vroeger ging om wereldkampioenschappen en het juiste gewicht op de weegschaal, kijken we nu op maandagmorgen naar de website van de Stichting Kijkonderzoek voor het aantal kijkers naar zijn programma. Het is zijn grote droom om dit soort programma’s te mogen maken.’

INGE DE BRUIJN

oud-zwemkampioen

‘Op de Olympische Spelen van Sydney (2000) en Athene (2004) maakten Dennis en ik deel uit van het Nederlands team. Niet dat we elkaar veel hebben gezien, want ik moest me focussen op mijn eigen sport. Veel rusten in mijn kamertje en als het tijd was, naar het zwembad. Ik vind Dennis een supersympathieke kerel. Hij is een beer van een vent, eigenlijk een grote teddybeer met prestaties van formaat. Ik vind hem een voorbeeld voor velen in hoe hij zich gedroeg tijdens de sport, maar nu ook: begaan met anderen, inspirerend. Hij heeft heel erg de gunfactor. Een aimabele vent. Ik presenteer zelf bij RTL het lifestyleprogramma Nederland Ontdekt; ik heb dus hetzelfde uitstapje als Dennis gemaakt op een terrein dat niet sport-gerelateerd is. Dat oud-topsporters ook dingen kunnen doen in de media, zou best eens kunnen komen door de vele interviews die ze hebben gegeven en het gewend zijn aan camera’s.’

XANDER DE BUISONJÉ

winnaar 71° Noord 2008

‘In 2008 deden Dennis en ik mee aan het avonturenprogramma 71° Noord. Dennis en ik hadden een enorme klik tijdens de opnameperiode. Hij is een positieve jongen en een absolute doorzetter. Hij heeft een goed hart en het is een kerel die z’n woordje klaar heeft. Hij laat niet over zich heen lopen. Ben je goed voor hem, dan is hij altijd goed voor jou. Je kunt hem maar beter kietelen, want anders gaat hij gewoon bovenop je zitten, neemt hij je in de houdgreep en dan is het afgelopen met je. Hoe het kon dat ik van hem won in de finale? Ik had aardig getraind, fysiek hoorde ik wel bij de sterksten. En ik hoop dat Dennis het niet erg vindt dat ik het zeg, maar hij heeft één dingetje: we stonden samen op een klif op een van de hoogste bergen van Scandinavië, een metertje of 1500, 1600. Het was een heel smal richeltje en ik draaide me op die richel om, om naar het dal te kijken. Dennis stond met zijn neus richting de berg. Ik riep hoe fantastisch het uitzicht was, maar hij zei: “Ik koop de ansichtkaart wel.” Hoogtevrees. Ik piste zowat in mijn broek van het lachen. In de finale moesten we klimmen. Eerst omhoog, en toen over autogordels die boven een klif van 350 meter hoog waren gespannen. Dat was voor hem lastig, ik denk dat ik het mede daardoor een beetje heb gewonnen. Ik heb warme herinneringen aan Dennis en ik gun hem het succes dat hij nu heeft. Ik vind het mooi hoe hij zichzelf neerzet en wat voor mooie programma’s hij maakt. Hij is een multitalent en dat bewijst hij.’