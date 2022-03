Als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Ik heb dit altijd een mooi gezegde gevonden. Het is zo’n lekker beeldende uitdrukking. Ik zie dat glimmende, vlijmscherpe scheermes en die kloppende ader in een harige nek. Een man in een schort. De geur van vers scheerschuim. Ring of Fire van Johnny Cash komt uit de stoffige luidsprekers die aan het plafond hangen.

Maar tegenwoordig zit niemand meer stil. Zeker niet tijdens het scheren. Mensen handelen oneerbaar, maar kiezen ervoor om gewoon te blijven bewegen in de kappersstoel. Niemand lijkt meer bang te zijn voor dat vlijmscherpe scheermes.

Zo’n Marc Overmars zou minimaal drie jaar lang zijn bek moeten houden. Hij zou gedwongen op een cursus ‘Je gaat uitstekend met geld om, maar hoe de fuck ga je met vrouwen om?’ moeten gaan. Hij zou kapot moeten gaan vanbinnen, maar wat blijkt? Hij heeft een nieuwe baan en gaat alleen nog maar meer verdienen dan bij Ajax. Zijn enige straf is vooruitgang. We leven dus in een wereld waarin mannen een ladder van hun slachtoffers kunnen maken en nagenoeg ongestraft naar boven kunnen klimmen.

We hoeven alleen maar naar Den Haag te kijken en we zien hetzelfde. Mannen in pak die ongestraft mogen falen. Het lijkt soms wel of ze in Den Haag proberen om het wereldrecord synchroon liegen te verbreken. Hun rijbewijs had al lang afgepakt moeten worden, en toch besturen ze een heel land. Glimlachend zitten ze aan het stuur. Ze zijn aan het spookrijden en beweren doodleuk dat het de verkeerde kant opgaat met ons land.

Niemand zit nog stil. Het hoeft kennelijk ook niet meer. Waarom zou je bang voor scheerwondjes moeten zijn als je over lijken gaat?

En ondertussen zitten de slachtoffers thuis. Die krijgen geen betere baan of opslag of de mogelijkheid om een land te besturen. Nee, die zitten thuis met de gordijnen dicht. ‘Misschien lag het toch aan mij? Als de dader geen straf krijgt, ben ik misschien wel de dader?’

De slachtoffers zitten stil in de stoel van de barbier en ondertussen dansen de daders de gewetenlooste dans. Ze nemen geen verantwoordelijk. Ze zeggen geen sorry en ze beloven geen beterschap. Alles blijft hetzelfde. De klootzakken winnen.

Johnny Cash staat nog steeds op in de kapperszaak.

I fell into a burning ring of fire

I went down, down, down

And the flames went higher

And it burns, burns, burns

The ring of fire, the ring of fire.

De slechteriken blussen het vuur met hun eigen zonden.

Waar rook is, is vuur, maar tegenwoordig lijkt het boetekleed een blusdeken te zijn geworden.

