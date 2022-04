‘Frank Lammers de oorlogspremier’

Frank ‘Ferry’ Lammers speelt deze maanden ‘de rol van zijn leven’. De voormalig acteur sprak gisteravond, gekleed in legerkleuren, het Nederlandse volk toe. De situatie in Den Helder is nijpend, maar de belegerde havenstad wordt manmoedig verdedigd door de ultranationalisten van het Baudet Bataljon. Zij zijn de helden van de natie.

Voordat Lammers premier werd, kenden de meeste Nederlanders hem vooral van de iconische speelfilm Michiel de Ruyter uit 2015. Daarin speelt hij de gelijknamige zeeheld die de Republiek der Nederlanden succesvol verdedigt tegen tal van agressors. De film was zo populair dat Lammers zijn nieuwe partij, waarmee hij de verkiezingen van 2025 inging, Michiel de Ruyter noemde. Dat hij nauwelijks een politiek programma had, behalve dan het ‘aanpakken van de corrupte elite’, deerde kiezers niet. Lammers’ partij behaalde een absolute meerderheid in de Tweede Kamer.

Twee jaar later was van die populariteit nauwelijks nog iets over. Lammers’ naam dook op in de Zuidas Papers. Hij bleek voor vele miljoenen belangen te bezitten in peperduur Amsterdams vastgoed. Die had hij net voor de verkiezingen ondergebracht bij een offshore brievenbusfirma van zijn goede vriend prins Bernhard jr. Ook speculaties over mogelijke banden tussen Lammers en mediamagnaat John de Mol, die met tientallen miljoenen Lammers’ verkiezingscampagne financierde, waren niet van de lucht.

Maar dat doet er niet meer toe. Inmiddels staat heel Nederland als één man achter Lammers. Met zijn sexy zachte g, zijn feilloze gevoel voor timing en zijn melancholieke grimas is hij de staatsman die Nederland nodig heeft in oorlogstijd. Van wijken wil Lammers niet weten. Het Amerikaanse aanbod om hem uit Nederland te evacueren, beantwoordde hij met een oneliner die nu al historisch is: ‘Ech nie, gggodverdomme!’

Terwijl de strijd voortduurt, dwingt Lammers overal ter wereld respect af met zijn patriottisme, moed en vastberadenheid. Via sociale media gaan oude beelden van de heldhaftige staatsman de wereld over: Lammers in de rol van familieman Bas, in de spotjes van supermarktketen Jumbo. Internationaal zijn ze nu al honderden miljoenen keren bekeken.

De oorlogspremier tilt zijn land tot grote hoogten. Inmiddels heeft hij per decreet elf oppositiepartijen verboden, waaronder de grootste: Groep Omtzigt. De partij zou verdeeldheid zaaien. Ook de vrije media zijn aan banden gelegd. Nederland telt nog slechts één door de regering gesteund mediaplatform: Talpa Holding.

Frank Lammers, een staatsman die aan de juiste kant van de geschiedenis staat. Niet voor niets vroeg de Amerikaanse presidente Kamala Harris zich tijdens haar jaarlijkse State of the Union af: ‘Wat kunnen wij leren van de heldenmoed van de Nederlandse oorlogspremier Frènk Lèmmers?’

Zo leidt Lammers een klein, maar heroïsch volkje dat onwankelbaar een ongewisse toekomst tegemoet treedt. Geen wonder dat Nederland (vertegenwoordigd door rapper Sjors) nu al de torenhoge favoriet is voor het Eurovisie Songfestival 2028 in Istanboel.

Ben jij ook zo iemand die graag haantje de voorste is? Mooi. Volg Nieuwe Revu dan op Facebook, dan krijg je de columns altijd als eerste te zien. Of abonneer op onze nieuwsbrief. Sturen we onze beste artikelen gewoon naar je toe.