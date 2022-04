Nieuwe Revu 14 is nu uit!

‘Mijn poging tot zelfmoord had ik helemaal gepland’

De weduwe van André Hazes kon het geluk in de liefde jarenlang maar niet terugvinden. Totdat Rachel Hazes (52) de vriendschap met voormalig motorclubleider Klaas Otto recentelijk wist om te zetten in dikke verkering. Dat geluk was helaas van korte duur, maar het was haar zeker gegund na alle eerdere shit die vijf jaar geleden zelfs tot een zelfmoordpoging leidde. ‘Ik was echt klaar met het leven hier beneden. Ik wilde naar boven, naar de mensen van wie ik onwijs veel houd.’

@media (max-width: 680px){#fig-624d496246b9b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-624d496246b9b img{#fig-624d496246b9b img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-624d496246b9b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-624d496246b9b img{#fig-624d496246b9b img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-624d496246b9b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-624d496246b9b img{#fig-624d496246b9b img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}} Nieuwe Revu 14 ligt nu in de winkel en is hier te bestellen.

‘Marc Bartra had zijn telefoon in de hand toen hij opschrok van drie explosies. Hij voelde een verpletterende hitte, zijn arm deed ineens veel pijn.’

Vijf jaar geleden vond er een aanslag plaats op de spelersbus van Borussia Dortmund. Agenten ontdekten drie briefjes waaruit moest blijken dat moslimfundamentalisten bommen hadden geplaatst bij het spelershotel, maar de echte dader bleek een niet-religieus motief te hebben. ‘De zaak Sergej W. is een van de ongewoonste criminele zaken uit de Bondsrepubliek.’

‘Metallica is eerst in Nederland groot geworden; daarna braken ze door in België en Duitsland en daarna pas in de rest van de wereld’

De compilatie Crash! Bang! Wallop! die deze week uitkomt op het Excelsior-label is een uniek muziekhistorisch document. Voor het eerst is de geboorte én groeispurt van heavy metal in de Lage Landen in kaart gebracht. ‘De Randstad trok er de neus voor op, maar op het platteland was metal als uitlaatklep voor bollenpellers, staalarbeiders, strokartonmakers en mijnwerkerszonen al snel een geliefd tijdverdrijf.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over een aardbeving in Italië waarbij meer dan driehonderd mensen om het leven kwamen en over moorden in El Salvador. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.