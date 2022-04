DJ Jean over dj Hardwell: ‘Het lijkt een trend om te stoppen en terug te keren’

Hé, wat opvallend: dj Hardwell keert terug. Hij had ons toch beloofd te stoppen?

Die plagende vraag zal velen doen fronsen, want als dj was Hardwell ongekend populair over de hele wereld en zeker ook in zijn eigen geboorteland. De bonkende en beatende Bredanaar strooide zijn dance, hardstyle en house genadeloos over ons heen en met groot succes: in 2013 en 2014 stond hij op nummer 1 in de top 100-dj-lijst van DJ Magazine. Het razende artiestenbestaan betekende voor de man die in 1988 als Robbert van de Corput ter wereld kwam, op een gegeven moment alleen nog maar touren, reizen, draaien, eten en slapen. Als hij ’s ochtends zijn ogen opendeed, moesten ze hem eerst influisteren of hij zich in Verweggistan, Timboektoe of de Filistijnen bevond. De dj maakte in augustus 2018 bekend voor onbepaalde tijd een pauze te nemen omdat hij ten onder dreigde te gaan aan deze idiote werkdruk. Zijn laatste optreden was tijdens het Amsterdam Dance Event in oktober 2018. Toen liet Hardwell al wel doorschemeren dat hij ooit terug zou komen.

Waarom doet hij dat uitgerekend nu?

Zijn trommelvliezen begonnen te beatpompen van ongeduld, zijn draaitafel kreeg spontaan basjeuk. Van de Corput zegt in zijn sabbatical jaren met volle teugen van alle vrije tijd te hebben genoten. Hij heeft een heel ander leven geleid en heeft zich naar eigen zeggen weer leren kennen, zo legde hij uit in de Revealed Podcast: ‘Ik heb ontdekt hoe het normale leven eruitziet: boodschappen doen, tijd doorbrengen met mijn ouders, verjaardagen van vrienden bezoeken. Dat kon eerst niet. Ik was altijd aan het touren.’ De Nederlandse dj maakte bekend dat hij dit jaar op wereldtournee gaat en dat hij met een nieuw album komt.

Wat vindt dj Hardwell van zichzelf?

‘Nu maak ik de muziek die ikzelf mooi vind.’

Wat vinden wij van dj Hardwell?

Muziek die hijzelf mooi vindt? Het zou een stunt zijn als Hardwell met een tour en nieuw album komt vol Hollandse volksliedjes en zigeunermuziek à la Django Wagner...

‘Hardwell hoort niet meer bij de 100 populairste dj’s ter wereld’

Wat vinden anderen van dj Hardwell?

DJANGO WAGNER

zigeunerzanger

‘Hardwell is in hart en nieren een echte Brabander, ik ook. Ik vind het leuk dat hij weer gaat touren en ook in Nederland te zien is. Alleen maar in het buitenland, dat is toch ook niet alles? Ik vind het prima als ik eens in België moet optreden, maar het is toch altijd het fijnst in eigen land. Ik verkies ook het leven in een dorpje boven de grote stad; het sfeertje van ons kent ons en lekker dicht bij elkaar. Ik ben Hardwell een paar keer tegengekomen, onder meer bij Radio 538 voor het goede doel, maar ik ken hem niet persoonlijk. Hij maakt muziek waar ik zelf ook wel van houd, maar dan wel de lichte kant, de clubmuziek, het radiogebeuren. Bij echte hardstyle haak ik meestal af. Zou ik zelf ooit dj kunnen worden, omdat ik de eerste twee letters daarvan al in mijn voornaam heb? Tjongejonge, dat is wel creatief, zeg. DJ Ango zou het dan worden, haha. Ik zou wel plaatjes willen draaien, maar dan meer de classics tussen de jaren vijftig en 2000. Als ik iets van Martin Garrix zou moeten draaien, zou ik eerst wel rustig beginnen met Elvis Presley en dat langzaam opbouwen richting later op de avond. Maar ik hou het voorlopig lekker bij mijn eigen muziek, hoor!’

MENTAL THEO

collega

‘Ik vind het mooi om te zien dat hij de draad weer oppakt na een ruime tijd rust en waarschijnlijk ook het besef dat deze pauze nodig was. Het enorme tempo waarin dj’s draaien op events over de gehele wereld is niet vol te houden. Zoals dj Carl Cox ooit zei: “Ik leefde meer in de lucht dan op de grond.” Ik ken Hardwell als de dj die in mijn voorprogramma stond in onder meer Lloret de Mar en op jonge leeftijd al megahard werkte om z’n doel te bereiken. Zo zie je maar dat die liefde voor muziek overwint. Ik verwacht dat hij er na deze pauze beter uit komt en meer gaat genieten van de events en muziek.’

DJ JEAN

collega

‘Gelukkig loopt het ook in mijn dj-bestaan weer lekker momenteel. De boekingen stromen weer binnen na zo’n lange time-out vanwege de coronamaatregelen en de glimlach is weer terug op mijn gezicht nu ik weer mag draaien. Ook Hardwell begint weer, maar die is langer weggeweest. We kunnen hem Hardwell van Barneveld noemen, haha, het lijkt een soort trend onder sporters en artiesten om te stoppen en dan weer terug te keren. Al was het bij Hardwell nooit echt stoppen, maar een pauze om daarna weer terug te komen. Hij zit bij hetzelfde boekingskantoor als ik en ik zag het wel aankomen dat hij terug zou komen. Ik vond het trouwens heel begrijpelijk dat hij een sabbatical inlaste. Doordat hij tot een wereldwijde hype was uitgegroeid, werd hij gewoon geleefd. De buitenwereld zal snel geneigd zijn te zeggen: “Hoe kunnen dat soort mensen klagen terwijl ze zoveel geld verdienen, de hele wereld mogen zien en hun droom najagen?” Maar het vraagt fysiek en mentaal erg veel en we hebben allemaal gezien hoe dat met Avicii afliep. In het jaar dat die Zweedse dj zichzelf van het leven beroofde, trok Hardwell aan de noodrem door zijn rust te pakken. Begrijpelijk en verstandig, maar ook gewaagd. Als nummer 1 van de wereld kun je niet hoger komen en op dát moment dan te zeggen dat je voor onbepaalde tijd gaat kappen, vergt wel een bepaalde moed. Bovendien is het dj-zijn zó leuk, dat het hartstikke moeilijk is om ermee te stoppen. Of ik hem heb gemist? Die vraag is niet van toepassing, omdat hij voor 90 procent in het buitenland zit en ik voor 90 procent in het binnenland. We komen elkaar dus niet heel vaak tegen. In dat opzicht kan ik iemand dus niet missen als ik diegene nooit zie of tegenkom. Wel vind ik hem een superaardige gast en een heel goede dj; ik heb zwaar waardering voor hem en voor wat hij heeft bereikt. Ik ben dus blij voor hem en voor zijn fans dat hij weer terugkeert. Ik ken Robbert heel goed en al heel lang, al vanaf dat hij op z’n zestiende een talentvolle producer was. Ik kwam hem tegen in de studio’s bij Digidance, waar hij 24/7 zat om platen te produceren. Onder de naam Bubbling Beats produceerde hij een hele reeks remixen van bekende deuntjes. Robbert stond toen onder contract bij degenen die mijn launch en mijn Love Come Home hebben gemaakt; dat gebeurde in dezelfde studio als waar Robbert altijd zat. Zo lang gaan wij al terug. Honderden keren zijn we elkaar tegengekomen bij optredens in het land. Ik heb hem van stille, verlegen jongen in de studio in Maassluis zien uitgroeien tot de status die hij nu heeft. Dat is wel grappig.’