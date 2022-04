Parkeren bij de luchthaven - Informatie & Tips

Parkeren bij de luchthaven

Je gaat op vakantie met je gezin en rijdt de ochtend van je vlucht naar de luchthaven toe. Daar aangekomen parkeer je de auto op één van de officiële parkeerplaatsen van het vliegveld en ga je op reis. Bij terugkomst moet je een gigantische rekening betalen voor alleen maar het parkeren van je auto.

Herken je dit en ben je klaar met teveel geld betalen voor een luchthaven parkeerplaats? Wij gaan je wat meer vertellen over hoe je deze hoge kosten kunt voorkomen en wat de verschillende mogelijkheden zijn.

Alternatieve parkeerplaatsen

Het grootste deel van de officiële parkeerplaatsen zijn op loopafstand en dat maakt ze ook zo prijzig. Tevens zijn de prijzen zo hoog omdat deze parkings behoren tot de luchthaven en ze weinig concurrentie hebben.

Toch heb je als reiziger zeker een keuze als het gaat om parkeren bij de luchthaven. Zo zijn er tal van alternatieve parkeerplaatsen welke dezelfde parkeerdienst uitvoeren, maar dit dan vaak doen in combinatie met een shuttle- of valetservice.

Daarnaast heb je bij alternatieve parkings vaak ook nog de keuze uit extra servicemogelijkheden zoals het laten wassen van je auto.

Parkeervormen

De alternatieve parkeerplaatsen werken zoals gezegd vaak met een shuttle- of valetservice. Dit komt doordat de locatie net buiten de luchthaven ligt, waardoor er enkele minuten reistijd zit tussen de parkeerplaats en de terminal. Om dit te overbruggen kun je gebruik maken van de shuttlebus, die je van de parking naar de luchthaven brengt en natuurlijk ook weer terug.

Een andere optie is valet parkeren, waarbij je direct bij de luchthaven kunt uitstappen en een chauffeur je auto gaat parkeren. Bij Eindhoven Airport is het ook mogelijk om op loopafstand te parkeren bij een alternatieve parking, waardoor je snel in de terminal bent en dat voor een lage prijs. Zo kun je na het parkeren Eindhoven Airport in slechts enkele minuten naar de terminal lopen om op reis te gaan.

Shuttleservice

Zoals de naam al zegt wordt er met een shuttlebus gewerkt bij dit soort parkings. Het werkt als volgt: je rijdt naar de parkeerplaats toe en parkeert daar zelf je auto. Bij sommige parkeerplaatsen mag je jouw eigen autosleutels meenemen en soms dien je deze achter te laten. Om het terrein beheersbaar te houden moeten er soms auto’s verplaats worden namelijk. Na het parkeren wordt je met de shuttlebus naar de luchthaven gereden met je bagage.

Wanneer je weer terugkomt van je reis, neem je eerst de bagage in ontvangst bij de band. Daarna neem je telefonisch contact op met de parkeerplaats en wordt je weer opgehaald. Eenmaal terug bij je auto kun je zo wegrijden.

Valetservice

Iets prijziger maar zeker de moeite waard is kiezen voor een parkeerplaats met valetservice. Hierbij rij je direct naar de luchthaven toe en neem je een half uur voor aankomst contact op met de parkeerplaats. Zij zorgen er dan voor dat er een chauffeur klaarstaat die je auto overneemt en parkeert. Dit is zeker ideaal met jonge kinderen, maar ook als je alleen reist. Daarnaast is de afhandelingstijd erg kort, waardoor je snel de terminal in kunt lopen om bagage in te checken.

Bij terugkomst neem je telefonisch contact op met de parkeerplaats en wordt je auto weer naar de luchthaven gereden door een ervaren chauffeur. Eenmaal daar kun je dus gewoon weer instappen en wegrijden. Veel gemakkelijker en sneller kan bijna niet!

Loopafstand

Het parkeren op loopafstand bij een alternatieve parking kan, op het kleine Groningen Airport Eelde na, eigenlijk maar bij één enkele luchthaven in Nederland en dat is Eindhoven Airport. Er zijn diverse parkeeraanbieders welke op 400 tot 600 meter van de luchthaven af. Het is dus maar enkele minuten lopen naar de terminal. Het grote voordeel van parkeren op loopafstand is dat je jouw autosleutels altijd mee mag nemen op reis. De auto hoeft namelijk niet meer verplaatst te worden.

Vooraf online een parkeerplaats reserveren

We hebben nu van alles verteld over diverse parkeervormen en de lage prijzen, maar hoe regel je dit nou? Het is heel eenvoudig: ga vergelijken! Alleen zo kom je uit op de beste prijs en de parking die past bij jouw wensen. Een website om parkeerplaatsen te vergelijken bij diverse luchthavens in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk is Vliegen en Parkeren.

Online vergelijken

Met de handige vergelijkings- en boekingstool kun je heel gemakkelijk de beschikbare parkeerplaatsen zien voor jouw reisdata. Filter op parkeervormen, overdekt parkeren en andere opties zoals 24/7 geopend of elektrische laadpalen voor je elektrische auto.

Online reserveren

Heb je de parking gevonden die voldoet aan jouw eisen? Reserveer dan binnen enkele minuten en neem je reserveringsbevestiging mee als je gaat parkeren. De hoogte van de prijzen varieert naar gelang de reisperiode en hoe lang je van tevoren boekt.

Last-minute boekingen zijn vaak duurder dan als je weken van tevoren al boekt. Hoe dan ook: zorg er in ieder geval voor dat je voordat je naar de luchthaven een parkeerplaats reserveert voor je als toerist op de vlucht gaat naar een vakantieland. De prijzen die je ter plaats betaalt zijn namelijk altijd hoger dan als je online reserveert. Iets om in je achterhoofd te houden, dus! We wensen je in ieder geval een ontzettend fijne reis toe. Op naar de zon!