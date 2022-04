Yvonne Coldeweijer: ‘Charly Luske deed ook geen wederhoor bij zijn vrouw, voor hij 'm in een ander stak’

Tanja Jess wordt bedonderd, da’s niet heel cool toch?

Klopt. Hoewel vele soapkijkers het valse secreet Bowien Galema uit GTST het van harte hadden gegund dat haar geliefde vreemdging, overkomt dat nu in werkelijkheid degene die die rol vertolkte van 1997-2000. En anders dan haar soms zo gemene personage Bowien, is Tanja Jess een vriendelijke lieverd die als actrice en moeder van twee stoere boys met twee benen stevig in de maatschappij staat. Maar zelfs de sterkste karakters kunnen breken als ze in hun dierbaarste bezit worden aangetast, namelijk in hun liefdevolle gezinsleven. Tanja’s echtgenoot Charly Luske vertoont problematisch gedrag in de relationele sfeer. Dat klinkt nog romantisch, maar bot gezegd komt het erop neer dat de 43-jarige zanger zijn microfoon bij 20-jarige meisjes wil inpluggen…

Was altijd best een steady stel toch, die Tanja en Charly?

Voor de buitenwereld wel. Tanja Jess is met haar 55 jaar net even een stukkie ouder dan Charly, die als haar toyboy werd omschreven toen de twee in 2008 trouwden. Het showbizzkoppel kreeg twee zoons: Billy is 18, Bobby is 14. De wat rijpere Jess moest de wat ondeugende Luske zien te temmen. Die blijft echter kwetsbaar voor verleiding; Jess is ervan op de hoogte dat Luske zijn overspel soms zelf opzoekt. Ditmaal ging het om een 20-jarig meisje met wie Charly onlangs zeer intiem danste op een festival; hij nodigde haar ook uit voor een hotelontmoeting. De jongedame zag af van de amoureuze affaire, maar speelde wel het hele chatgesprek inclusief spraakberichten door aan RoddelPraat. En sindsdien wordt presentator Dennis Schouten naar eigen zeggen bedreigd door Charly Luske en zit hij ondergedoken…

Wat vindt Charly Luske van zichzelf?

‘Ik heb best een getroebleerde kant en ben verre van perfect.’

Wat vinden wij van Charly Luske?

Door zijn kwajongensstreken krijgt hij van ons de nieuwe bijnaam Charly Kuske.

‘Charly gaat niet soms vreemd; het is een beetje zijn fulltime job’

Wat vinden anderen van Charly Luske

TANJA JESS

zijn vrouw

Op Instagram: ‘Charly laat problematisch gedrag zien. Er is sprake van een hardnekkige behoefte aan bevestiging, waardoor hij bepaalde verleidingen niet kan weerstaan en die soms zelfs opzoekt. Dit is een problematiek waar hij al langer mee worstelt. Wij zijn al ruim 21 jaar samen, dus ik ben op de hoogte van Charly’s extreem onveilige jeugd en ken zijn demonen en issues. Ook hebben we al langere tijd hulp om hier als individuen, in de relatie maar ook betreffende ons gezin mee te dealen. Dat is een moeilijk en langdurig traject waarin je keer op keer opnieuw moet bekijken waar je staat en hoe je verder gaat. Als je van iemand houdt laat je die niet zomaar vallen, ook of juist niet als die beschadigd en/of ziek is. Wij hebben een geschiedenis en twee prachtige kinderen samen dus wij blijven sowieso in verbinding, maar ik moet ook mijn grenzen bewaken en goed voor mezelf zorgen. Kortom, het is een zoektocht waar wij nog niet helemaal uit zijn en die wij graag binnen de privacy van ons gezin willen afleggen.’

JACQUES D'ANCONA

theaterrecensent

‘Ik dacht Charly goed te kennen. Ik volg zijn carrière al vele jaren omdat ik vrijwel alle theatervoorstellingen recenseer voor Dagblad van het Noorden. Samen met Jacques Herb, Erica Yong en Joke Bruijs heb ik zelf met Charly in het theaterprogramma Later Is Nu gestaan. Een leuke voorstelling waarin we liedjes van vroeger zongen; ik zat als verslaggever achter op het toneel, gaf commentaar en verzorgde de introductieteksten. Ik vind Charly een sterke zanger en een goed vertolker van een hoofdrol. Maar wie vertolkt hij in deze erg ranzige, smakeloze en onfrisse affaire? Ik heb Charly hoog zitten, maar dit had niet gemoeten. Simpel gezegd omdat het niet kán.’

YVONNE COLDEWEIJER

roddelbitch

Op LifeOfYvonne: ‘Hij deed ook geen wederhoor bij zijn vrouw toch, voordat hij hem in een ander stak? Beste Tanja, als je je man aanziet voor beschadigd/ziek, plaats je hem in een slachtofferrol. Hij zal zichzelf dan ook als slachtoffer zien en jarenlang doorgaan met dit gedrag. Je moet je eigen man altijd voor vol aanzien en dus wel gewoon keihard laten vallen. Laat hem consequenties ervaren van zijn keuzes. Nu moest RoddelPraat de nare consequentie zijn, maar nou kan hij wel eindelijk iets leren. Let maar op, binnenkort ben je ze nog dankbaar ook.’

BART ETTEKOVEN

hoofdredacteur Weekend

In Shownieuws: ‘Tanja heeft het zelf al een keer naar buiten gebracht, hè? Ze heeft er ook nooit een geheim van gemaakt dat er best problemen zijn in dat huwelijk. Ze zijn in 2008 getrouwd en ze heeft in een groot interview in LINDA. al eens verteld dat ze ook relatietherapie hebben. Het is dus niet helemaal nieuw. Ik weet niet of ze kapot zijn. Ik denk dat ze deze hobbel misschien ook nog wel samen zouden kunnen nemen, omdat ze al langer struggelen met dit probleem. Het is ook niet iets wat als donderslag bij heldere hemel komt voor Tanja.’

DENNIS SCHOUTEN

presentator RoddelPraat

‘We hebben er geen spijt van dat we het nieuws over Charly Luske hebben gebracht. Het was wat vervelend omdat ik hem privé een beetje ken uit de sportschool. Maar dat stond los van onze berichtgeving over zijn overspelpraktijken. Het vervelende van de bedreigingen aan mijn adres is dat hij dat doet via anderen. Hij doet het niet rechtsreeks naar mij. Vanwege de toon en de manier waarop zij mij dat duidelijk maakten, heb ik al wel een paar keer over mijn schouder achterom gekeken. Ik heb wel vaker dreigementen gehoord sinds we RoddelPraat maken, maar ik heb me nog nooit bedreigd gevoeld. Dat was nu voor het eerst. We zullen elkaar op de sportschool niet meer treffen. We hebben dezelfde trainer en we trainden soms direct na elkaar, waarbij we elkaar dan tegenkwamen, maar daar zal een andere planning voor komen. Na de bewuste uitzending kregen we nog allerlei andere voorbeelden binnen van andere vrouwen. We zien nu geen noodzaak om die te behandelen; de kern is wel duidelijk. We willen niet iedere week opnieuw het overspel van Charly Luske bespreken, dan wordt het een pesterij. Bovendien: wie is Charly Luske? We kregen na de uitzending veel opmerkingen binnen van mensen die geen idee hadden wie hij is. Die man is eigenlijk niet zo interessant. Of ik denk dat ze gaan scheiden? Ja, ze gaan uit elkaar. Maar ze zullen het zo proberen te doen dat niemand het meekrijgt.’