Pianist Joep Beving: ‘Ik mik echt op het hart’

Je oogt wat zorgelijk, Joep. Gaat het wel?

‘Persoonlijk gaat het goed, maar ik heb momenteel wel een zwaar hart. Ik trek het me enorm aan, die oorlog in Oekraïne. Zeker in de eerste weken keek ik geen nieuws meer, liet ik het zoveel mogelijk los. Ik kon dat gewoon niet aan. Maar dat voelde ergens ook heel raar, ik voelde me er schuldig over. En het is nog steeds een beetje zoeken naar een vorm: ik moet mezelf tot rust manen, accepteren, relativeren.’

Leed je werk eronder?

‘Ja, zeker. Mijn muziek is natuurlijk een mooie afleiding, dus ik vluchtte in het werk en in het zoveel mogelijk bij mijn gezin zijn, maar het was toch anders dan de jaren ervoor, tijdens de coronacrisis. Toen voelde het gemakkelijker, zag ik nog wel wat licht. Die crisis had ook een positieve kant. Dit is van een heel ander niveau.’

De coronacrisis was zelfs een inspiratiebron voor je nieuwe album: Hermetism.

‘Ja. Zeker in het begin werkte die crisis bij vlagen inspirerend. Ik werd geconfronteerd met een verandering van mijn realiteit, leefde ineens in een isolement, maar wel in de wetenschap dat dat voor iedereen gold. Dus voelde ik me verbonden met anderen. Dat gaf ruimte voor ideeën. Wat leren we van deze periode? Wat kan die voor ons betekenen? Natuurlijk was het voor veel mensen verschrikkelijk, maar voor mij voelde het als een reset. Ik realiseerde me hoe belangrijk mijn directe omgeving is, dat je de rest eigenlijk niet zo hard nodig hebt. De ratrace werd ook een beetje afgeremd en ik hoopte oprecht dat we er wat van konden leren. En dan krijg je dit, godverdomme.’

Aan de andere kant vormt je nieuwe plaat de perfecte omlijsting van deze tijden: zwaarmoedig, melancholisch.

‘Vooral melancholisch, vind ik, want er zit altijd wel een element van hoop in mijn muziek. Al is deze plaat misschien wel iets zwaarder dan de vorige.’

Dat heeft wellicht ook te maken met je manager, Mark Brounen, die ongeneeslijk ziek is. Het stuk For Mark schreef je voor hem.

‘Ja... dat nummer maakte ik toen hij een zware operatie onderging. Ik wilde er voor hem zijn, bij hem zijn en dat deed ik door tijdens die operatie al mijn energie te focussen op dit stuk.’

Hoe is het met hem?

‘Hij is terminaal ziek, weet niet hoelang het nog gaat duren, maar hij is heel energiek en is zelfs weer begonnen met werken. Als de wereld het toestaat, gaat hij gewoon met mij mee op tournee. Op de een of andere manier kan Mark hiermee omgaan. Dat probeer ik ook te doen, maar het is niet eenvoudig. Ik weet dat dit soort dingen gebeuren, maar het idee dat Mark er over vijf jaar waarschijnlijk niet meer is, is heel onwerkelijk. Wat wel helpt is zijn enorme levensdrift, zijn positiviteit. Dat is inspirerend. Dus enerzijds ben ik in rouw, anderzijds probeer ik het te accepteren en heb ik niets anders dan bewondering en liefde voor hem.’

Denk je na over hoe jij zelf zou omgaan met een dergelijk lot?

‘Ja, daar heb ik heel veel over nagedacht. En dan betrap ik mezelf toch op een hoge mate van zwaarmoedigheid – waarvan ik dacht dat ik die niet had. Ik heb wat dat betreft nog veel te leren.’

Betekent dat dat je dingen hebt veranderd in je leven?

‘Nee, sorry, ik zou hier een diepzinnig antwoord kunnen geven, maar ik ben niks anders gaan doen. Het was vooral een wake-upcall. Ik dacht dat ik verder was als het op vragen over leven en dood aankomt, dat ik al wat stappen had gemaakt, maar dat was helemaal niet zo.’

Iets positievers dan: je staat eind dit jaar in Carré.

Lachend: ‘Het is maar wat je positief noemt.’

Je kijkt er tegenop?

‘Ja, natuurlijk – hoewel het ook echt fantastisch is.’

Zes jaar geleden, ten tijde van je debuut, zag ik je spelen in de kleine zaal van het Concertgebouw. Je leek behoorlijk nerveus. Dat is dus niet minder geworden?

‘Jawel, maar het is niet weg. Die nervositeit is er nog steeds.’

‘Ik vind de aandacht voor mijn persoon lastig. Ik verschuil me liever achter mijn muziek’

Je hebt ongelooflijk veel succes, je muziek wordt honderden miljoenen keren gestreamd en je speelt over de hele wereld in uitverkochte zalen. Waar moet jij in godsnaam nog nerveus over zijn?

‘Ik hoor je dit zeggen, maar ik zie het zelf meestal niet zo. Ik ben gewoon nog steeds onzeker. Ik ben me erg bewust van mijn eigen beperkingen en ik heb ook nogal hoge verwachtingen van mezelf. En het is sowieso een raar fenomeen om op een podium achter die piano te gaan zitten voor een publiek dat daadwerkelijk geld heeft betaald om in die zaal te zitten. Ik weet dat de energie-uitwisseling tussen mijzelf en het publiek zeer de moeite waard is, dat je die niet hebt als je alleen maar een plaat uitbrengt, maar ik vind de aandacht voor mijn persoon lastig. Ik verschuil me liever achter mijn muziek. Maar ik mag hier van mijn vrouw niet meer over praten. Zij vindt dat dit gedrag niet meer bij me past. Dat ik normaal moet doen. Dus dat probeer ik dan maar.’

Praat je hier met een psycholoog over?

‘Dat heb ik geprobeerd, maar dat werkt niet.’

Waarom niet?

‘Omdat ik het uiteindelijk toch zelf moet doen. En omdat ik heb leren accepteren dat een black-out feitelijk het enige is wat er mis kan gaan. Dat de ratio het wint van de intuïtie, waardoor je begint na te denken en fouten gaat maken.’

Hoe voorkom je dat?

‘Goede voorbereiding, zoveel mogelijk rust houden en vertrouwen hebben dat het goed komt, dat mensen graag willen zien en horen wat ik doe.’

Dus hoe ga jij straks in Carré dat podium op, Joep?

Lachend: ‘Nog steeds heel zenuwachtig, maar ook met het gevoel dat ik niet anders kan. En vervolgens kijk ik uit naar het moment waarop ik in de muziek kan kruipen. Ik kies vaak een openingsstuk dat eigenlijk het hele concert in zich heeft, een stuk dat me de mogelijkheid biedt de transitie van buiten naar binnen te maken. Als ik dat heb doorgemaakt, dat heb gevoeld, dan heb ik vertrouwen in de rest en kan ik in de muziek zitten en genieten.’

Ben jij een leuk mens in aanloop naar zo’n concert?

‘Nee. Mensen die op die dag een praatje met me willen maken, hebben het zwaar. Ik zet mijn telefoon ook uit, want ik krijg voor een show vaak allemaal whatsappjes. Te intens.’

Was je altijd al zo onzeker?

‘Niet in deze mate. Misschien voor mijn afstuderen of rijexamen.’

Wat was jij voor puber?

‘Ik woonde in Doetinchem, de Achterhoek, en was een skater. Voor die regio ging ik in die tijd dus redelijk tegen de stroom in en dat werd niet altijd gewaardeerd. Grote jongens op een skatebord? Dat klopt niet, die moeten klappen krijgen. Maar ik was niet heel tegendraads. Ik was vooral nieuwsgierig en ik had een artistieke drive in me waarvan ik niet wist wat ik ermee moest. Ik speelde in bandjes, had muziek als eindexamenvak, maar ik dacht dat daar verder geen carrière in zat. Uiteindelijk belandde ik op de universiteit in Enschede. Bestuurskunde. Een 100 procent rationale keuze waar ik weinig bij voelde, maar een meer creatieve opleiding durfde ik niet aan. Ik was er ook niet echt bekend mee. De dingen die hier gebeurden, in Amsterdam, waren toen niet erg zichtbaar in de Achterhoek. Het toekomstperspectief was: laat ik maar naar de universiteit gaan, dan heb ik meer kans op een baan. Dus dat deed ik.’

