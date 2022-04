U vraagt zich vast weleens af wat er allemaal achter de schermen gebeurt bij al die gelikte interviews van ons. Vanaf nu hoort u het allemaal van onze eigen Andries Jelle de Jong, die u meeneemt in de wereld van de showbizz-journalistiek. Deze week gaan we op bezoek bij het duo Bolland & Bolland, verantwoordelijk voor megahits als You're in the army now (Status Quo) en Rock Me Amadeus (Falco).