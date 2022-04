Sneijder en Advocaat verdwijnen binnenkort uit gokreclames

Op 1 oktober 2021 ging de markt voor online casino’s in Nederland open, en dat hebben we geweten ook. Om te laten zien dat ze bestaan, maakten de nieuwe legale online gokhuizen massaal reclame. Andy van der Meijde prees het nieuwe BetCity aan, Kim Feenstra en Hans Klok moesten ons laten weten dat TOTO nu ook een online casino had.

De vele reclames schoten bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Hoewel er meer dan een decennium geschreven was aan de nieuwe wet die online gokken legaliseerde, was een hoos aan reclames gek genoeg niet voorzien. In televisieprogramma’s werd de overvloed aan gokreclames aan de kaak gesteld, en de politiek volgde al snel.

Franc Weerwind, de nieuwe minister voor Rechtsbescherming in Nederland in Rutte IV, zat nog maar nauwelijks op het pluche voordat hij zich in de kamer moest verantwoorden waarom het verbod op gokreclames er nog niet was. Dat die motie was aangenomen onder zijn voorganger Sander Dekker, daar hadden de SP en ChristenUnie niets mee te maken.

Een wijziging van de wet kost nogal wat tijd, dat is niet binnen een jaar gedaan. Maar, als actiepunt wat sneller uitvoerbaar is, beloofde Weerwind wel snel met een verbod op het gebruik van rolmodellen te komen. Dat vereist namelijk slechts een wijziging van een speciale regeling, en niet van de wet.

Uit een uitgelekt eerste concept in handen van de website BookmakerNieuws.nl, blijkt dat de minister vooral heel nauwkeurig heeft omschreven wat een rolmodel nou precies is. Want, zo moet ongetwijfeld de gedachte zijn geweest, als dat niet exact staat omschreven, weten de online casino’s vast wel om het verbod heen te werken.

Alle bekendheden, of ze nou uit de wereld van sport, film, politiek, of bijvoorbeeld de mode-wereld komen, worden in de ban gedaan volgens het concept. Of ze nou specifiek populair zijn bij jongeren of niet, iedere Bekende Nederlander en influencer kan een rol in een gokreclame vanaf 30 juni 2022 op zijn of haar buik schrijven.

Dat betekent dat Andy van der Meijde, Wesley Sneijder, Wim Kieft (BetCity), Wilfred Genee, Dick Advocaat, Nathan Rutjes (TOTO), en Ellie Lust (Holland Casino) niet langer dikke cheques van de online casino’s krijgen binnenkort.

Niet alleen mogen de bekendheden niet meer in gokreclames op televisie verschijnen, ook mogen ze niet meer op de radio, internet, tijdschriften, of op posters in bushokjes te zien zijn vanaf deze zomer.

Sportsponsoring is nadrukkelijk uitgesloten van dit verbod op rolmodellen. TOTO mag dus op de mouw bij Feyenoord blijven staan, maar Bryan Linssen zou dan weer niet zelf in een reclame voor TOTO mogen schitteren.