Nieuwe Revu 17 is nu uit!

‘Door kanker verbroederd’

Rob (66) en Ferdi Bolland (65) veroverden als muzikanten, zangers, componisten en producers de hele aardbol met meer dan 65 miljoen verkochte platen. In 2000 ging het mis: de broers kregen bonje en spraken elkaar twintig jaar niet. Toen Rob ongeneeslijk ziek bleek, kon verbroedering niet uitblijven. Ferdi: ‘Het bericht dat hij was uitbehandeld voor kanker, kwam snoeihard aan.’

Nieuwe Revu 17 ligt nu in de winkel en is hier te bestellen.

‘Rodney King is de speelpop van zijn advocaten, maar als het erop aankomt, is hij gewoon een kleine crimineel’

De vrijspraak van de vier agenten die Rodney King aan gort sloegen, resulteerde in 1992 in de grootste maatschappelijke ontwrichting uit de geschiedenis van Amerika. De erfenis van die beruchte LA Riots – sociale ongelijkheid, buitensporig politiegeweld en systematisch racisme – sijpelen dertig jaar na dato nog immer door in de Amerikaanse cultuur. De levens van de vrijgesproken agenten veranderden ingrijpend. ‘Iedereen herinnert zich de videoband nog. Het laat mij nooit meer los.’

‘Ze vertrokken met een vrachtwagen volgeladen met spullen. Ik zag dat ze onze piano oplaadden. In huis was niets meer. Geen lepel, geen vork – helemaal niets’

In 1995 schreef historicus Wim Berkelaar een boek over een ongemakkelijk onderwerp: geal­lieerde oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog. Nu de wandaden van het Russische leger in Oekraïne zich opstape­len, is Berkelaars boek weer rele­vant. Ook in WO2 gingen Russen zich te buiten aan gruweldaden. Zelfs Britse en Amerikaanse troepen misdroegen zich, getui­ge de talloze plunderingen in Nederland. ‘Er zat een grimmige achterkant aan de bevrijding.’

