Yvonne Coldeweijer: ‘Danny de Munk wipt stagiaires tot bloedens aan toe’

Een man van onbesproken gedrag toch, die Danny de Munk?

Tot dusver wel, ja. Hij stal op 12-jarige leeftijd in 1982 het hart van menig Nederlander door zijn hoofdrol in de speelfilm Ciske de Rat. Als kindsterretje werden zijn liedjes stuk voor stuk een succes, met name Ik voel me zo verdomd alleen. Die openingssong van de film was goed voor een nummer 1-positie in de hitlijsten. Een langlopende carrière als zanger, acteur en musicalartiest volgde. Naar we nu vernemen, lijkt De Munk niet altijd goed te hebben geanticipeerd op de weelde, de aandacht en het succes. De kleine man met de harde strot blijkt zijn eigen kleine man hard te hebben gemaakt op ongepaste momenten...

Waar wordt De Munk van beschuldigd?

Via het zogenaamde juicekanaal van Yvonne Coldeweijer vernemen we dat De Munk nogal vaak drugs zou gebruiken en het niet zo nauw zou hebben genomen met trouw en ontrouw. Naar gedrag natuurlijk, maar niet per se strafbaar. Het schijnt ook dat een dame door Danny en nog enkele mannen is meegenomen naar een bos om daar seks te hebben, terwijl ze vooraf zou hebben aangegeven dat niet te willen. Daar komt #MeToo om de hoek kijken en dan wordt het echt vervelend voor het schoffie dat al 24 jaar getrouwd is met zijn grote liefde Jenny. Huwelijk en reputatie wankelen.

Wat vindt Danny de Munk van zichzelf?

‘Ik zit inmiddels veertig jaar in het vak en sta bekend als een perfectionist en een professional.’

Wat vinden wij van Danny de Munk?

Afgaand op zijn vermeende drugsgebruik, ligt een nieuwe bijnaam voor de hand: Danny de Junk.

Wat vinden anderen van Danny de Munk?

MARIKA VAN KOLCK

musicalcollega

‘Ik ken Danny al bijna 25 jaar en vind het heel lastig wat er nu allemaal gebeurt. Erg vervelend voor alle partijen. Ik heb Musicals in Concert met hem gedaan, Ciske de Rat, ik ken hem privé, ik was erbij toen hij geridderd werd. Ik ken hem als mens en als collega. We hebben vreselijk veel gelachen en ik vond hem in de seizoenen dat ik met hem heb gewerkt altijd een eerlijke jongen. Ik ken hem uit de periode dat we ontzettend veel lol hadden, hij was toen voor mij gewoon een oprechte en eerlijke Amsterdamse straatjongen. Als het gelogen is wat er nu over hem wordt beweerd, vind ik het een vieze streek. Als het de waarheid is, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik er niet bij ben geweest. Ik kan er niks over zeggen, want ik heb het niet gezien. Als er verdriet of iets van waarheid bij de tegenpartijen zou zijn, dan vind ik dat vreselijk verdrietig en dan voel ik me zeer ongemakkelijk. Hoe hij zich nu zal voelen? Verschrikkelijk, denk ik. Ik zie hem veel op televisie voorbijkomen en het zal je potverdorie maar gebeuren dat er dit soort dingen over je worden gezegd. Ik zie Ali B en Marco Borsato nu ook even niet in de openbaarheid, die zullen zich net als Danny ontzettend ongelukkig en ongemakkelijk voelen. Ze worden beschuldigd en kunnen niet zomaar even zeggen dat het niet waar is. Maar ik volg het allemaal niet, heb niets waargenomen of opgemerkt en ik vind het ook vervelend om aan dit soort discussies mee te doen. Als je er niet bij bent geweest, vind ik dat je je mond moet houden.’

YVONNE COLDEWEIJER

roddelvlogger

Op haar YouTube-kanaal Life of Yvonne: ‘Blijkbaar wist ik nog niet hoe vreselijk Danny de Munk zich heeft misdragen in zijn leven. Het gaat met name over zijn drugsgebruik. Waar ik van schrok, is de mate van vreemdgaan van Danny, wat schijnbaar zo algemeen bekend is dat ik wel honderden dm’s heb gekregen hierover. Echt waar. Heel veel mensen weten af van het gedrag van Danny de Munk. Ik krijg te horen dat hij stagiaires wipt tot bloedens aan toe. Ik heb gehoord van meerdere spionnen in mijn dm dat Danny heel vaak tijdens de shows van Ciske de Rat zo strak als een kanarie tussen die kinderen heeft gestaan. Volgens spionnen heeft hij zelfs seks in de coulissen gehad, tijdens de voorstelling. Dat kan natuurlijk echt niet, dit. Verschrikkelijk. Achter in de bus, heb ik ook vaak gehoord. Dat Danny dus heel veel heeft gewipt achter in de tourbus van Ciske. Wat ik ook heb gehoord, is dat hij ook vreemdgegaan is met Nurlaila Karim. Ik heb zoveel dm’s gehad, het was echt intens. Eén verhaal vond ik een vies walgelijk goor verhaal. Deze dame werkte achter de schermen bij Ciske de Rat, ze was op dat moment 21 jaar. Ze zegt dat Danny zich altijd voordoet als de ideale man. Op een gegeven moment heeft Danny haar nummer opgevraagd en haar gebeld. Danny en zijn zwager hebben haar opgehaald, haar meegenomen naar zijn huisje en daar zijn allerlei seksuele dingen gebeurd. Ze zegt erbij: bij Danny gaat alles gecombineerd met mdma of een pilletje. Ze vertelt dat elke keer als ze samen waren, dat hij haar drugs gaf. Danny heeft volgens haar ook altijd een dildo bij zich, volgens haar compensatiegedrag.’

ROYCE DE VRIES

zijn advocaat

‘Het juicekanaal had voor publicatie al vraagtekens moeten zetten bij de geloofwaardigheid van een deel van de aantijgingen. Zo is het zeer onaannemelijk dat iemand in een grote musical speelt onder invloed van harddrugs, waarin op het hoogste niveau – vaak gelijktijdig – gezongen, gedanst en geacteerd moet worden. Daarnaast is het praktisch uitgesloten dat er seksuele handelingen zijn verricht in de bus van de cast en crew, aangezien er altijd minimaal 35 personen in de bus aanwezig waren. Hetzelfde geldt voor het verrichten van seksuele handelingen in de coulissen tijdens theateroptredens, waar eveneens een groot aantal cast- en crewleden hun werk verrichten. Benadrukt wordt dat De Munk alle aantijgingen van drugsgebruik op of rond de werkvloer, drogering en seksueel grensoverschrijdend gedrag bestrijdt.’