‘Weg met de vrijheid van meningsuiting! Iedereen z’n bek houden!’

Miljoenmiljardair koopt Twitter. Niet om geld te verdienen aan het open riool van de onderbuik, maar om de vrijheid van meningsuiting te bescherm-engelen. Want och, lieve mensen toch, die arme vrijheid van meningsuiting, wat staat zij onder druk! Wist u dat niet? Je mag niks meer zeggen tegenwoordig! Nog even en je mag niet eens meer denken wat je wil!

Allemaal bullshit, natuurlijk. En zo pathetisch, dat gedweep met de vrijheid van meningsuiting. Begrijp me niet verkeerd, het is een fantastisch concept, maar een tikkie utopisch, vindt u ook niet?

Zo ben ik bijvoorbeeld diep in m’n lieve hartje een anarchist. Dat de ene mens de baas speelt over de andere mens, voelt als waanzin. Hoe haal je het in je hoofd iemand van dezelfde diersoort de wet voor te schrijven Maar dan kijk ik om me heen en zie ik al die asociale teringlijers die het niet eens kunnen opbrengen rekening met hun eigen moedertje te houden, en dan moet ik helaas toch tot de conclusie komen dat het goed is dat we politie, justitie en mensen die regeltjes maken hebben.

Hetzelfde geldt voor de vrijheid van meningsuiting. Gevoelsmatig helemaal voor. Uit je mening vrij. Of je nu PVV’er of salafist bent. Kunnen we er als verstandige mensen met elkaar over discussiëren waarom je een vuile racist en/of achterlijke homofoob bent.

Het gros van de mensen is hier echter helemaal niet toe in staat, want ronduit debiel. Je hebt maar drie hersencellen nodig om op de retweetknop te drukken en een vrij geuite mening gebaseerd op alternatieve feiten/misinformatie/fake news/Russische-propaganda verder de wereld in te helpen.

De pen is machtiger dan het zwaard en aangezien iedereen met minimaal het denkvermogen van een 6-jarige een soort van alfabeet is, lopen er een hoop idioten rond met een levensgevaarlijk wapen in handen. Tel daar anoniem toegankelijke socialemediamegafoons als Twitter en Facebook bij op en het is alsof je de rode knop van de atoombom open en bloot in het gekkenhuis bewaart.

Overdreven? Busladingen niet al te snuggere types hebben het loodje gelegd omdat ze zich gebaseerd op vrij geuite meningen niet tegen corona lieten inenten. In de VS werd het Capitool bestormd in een poging de democratie omver te werpen gebaseerd op vrij geuite meningen dat de verkiezingsuitslagen vervalst waren. Onder uw buren bevinden zich halve zolen die Poetin en z’n troepen hartelijk binnen onze landsgrenzen zouden verwelkomen, gebaseerd op vrij geuite meningen dat Vladimir een vredelievende lieverd is.

Ja, voor 44 miljard moet Twitter wat mij betreft dus niet minder, maar meer gereguleerd worden. Reguleer het maar helemaal kapot en die overgewaardeerde vrijheid van meningsuiting erbij. De meeste geuite meningen zijn niks meer of minder dan levensgevaarlijk hersenloos-uit-de-nek-gelul. Ik kan het weten, want ik verdien m’n geld met meninkjes uiten. En het is dat ik de centen goed kan gebruiken, anders zou ik zeggen: weg met de vrijheid van meningsuiting! Iedereen z’n bek houden, ja, ook ikzelf!

