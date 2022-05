Ruimte nodig? Huur een opslagcontainer.

Je kunt nooit genoeg ruimte hebben. Daarom is het ontzettend handig dat je tegenwoordig een tijdelijke opslagcontainer aan huis kunt huren. Dit kan je een hoop kopzorgen besparen.

Container voor meubelopslag (en nog veel meer)

Verhuizing of verbouwing op de loer, waardoor je je meubels tijdelijk ergens anders kwijt moet? In de opslagcontainer d’r mee. Wil je je studerende kind de deur uit, maar gun je hen een beter vooruitzicht dan 3 ribben en een nier betalen voor een kledingkast? Dan kun je een zeecontainer huren en er een tiny house van maken.

Met zo’n opslagcontainer ben je een stuk flexibeler dan wanneer je gebruik maakt van een traditionele opslagruimte. Mocht je iets opgeborgen hebben maar toch ineens weer nodig hebben: je spullen zijn binnen handbereik, dus er is geen man overboord. Ook hoef je niet meer op en neer te rijden, waardoor je tijd én geld bespaart. Je hoeft bijvoorbeeld geen grote verhuisbus meer te huren om je spullen van en naar de opslag te vervoeren.

Dit scheelt je veel stress en zorgen, waardoor je je kan focussen op andere zaken. Vooral tijdens een verhuizing is dit een echte verademing. Toch weer een aantal heen-en-weer-reismomentjes minder op de planning… Je hebt tenslotte vaak al genoeg aan je hoofd.

Je hebt opslagcontainers in verschillende formaten. Van kleintjes, die ongeveer twee bij twee bij twee meter zijn, tot gigantische zeecontainers die wel twaalf meter in de lengte zijn. Daar kun je een hoop mee. In zo’n twaalf meter lange container kun je bijvoorbeeld een flinke modeltreinbaan aanleggen. Ben je ook weer van het geklaag af dat je teveel ruimte inneemt op zolder of in de kelder. Kan je vrouw daar misschien die zonnebank waar ze het al jaren over heeft kwijt. Iedereen blij.

Container in je tuin

‘Maar mag dat zomaar dan?’, vraag je je misschien af. Ja, dat mag. Op eigen terrein is het altijd toegestaan om een opslagcontainer of zeecontainer te plaatsen. Je hebt dus geen vergunning nodig wanneer je ‘m in je eigen tuin wilt. Wanneer je er één op gemeentegrond wilt laten plaatsen is het handig om de regels van je gemeente er even op na te slaan, deze verschillen namelijk nog wel eens.

Al met al is het een enorm handige oplossing voor wanneer je (tijdelijk) even wat extra ruimte nodig hebt. Je spullen staan niet in de weg, maar wel droog, beschut, beschermd en op loopafstand. Of je de ruimte nu nodig hebt vanwege een aankomende verbouwing of omdat je gewoonweg altijd al een mancave in de tuin hebt willen hebben… Een opslagcontainer heeft talloze gebruiksmogelijkheden.

Benieuwd of het voor jou ook dé oplossing is? Neem contact op met een verhuurder om de mogelijkheden te bespreken.