Dit is de duurste hotelkamer ter wereld

Hotelkamers zijn over het algemeen niet heel goedkoop, maar het is niet heel verwonderlijk dat de aller-, aller-, allerduurste zich in Las Vegas bevindt, hét gok-Walhalla op onze aardkloot.

Palms Casino Resort

Het klootjesvolk boekt daar over het algemeen een goedkoop motelletje. De rijken der aarde zoeken hun heil echter liever in een van de luxe casinohotels in de buurt van de Las Vegas Strip, het neonverlichte gebied vol gokparadijsjes, luxe hotels, concerthallen en chique restaurants en clubs.

Het toppunt qua hotelkamers vind je ook in die contreien, namelijk in het Palms Casino Resort. Daar kun je terecht voor de duurste kamer ter wereld. Het resort heeft enige tijd terug een opfrisbeurtje gekregen. Kosten: 690 miljoen dollar. Onderdeel van die opknapbeurt was het bouwen van de 'Empathy Suite', een 840 vierkante meter grote hotelkamer van twee verdiepingen hoog. En bijzonder: de kamer is ontworpen door de werelberoemde kunstenaar Damien Hirst.

Prijskaartje

Als bezoeker tik je zo'n 200.000 dollar af voor een tweedaags verblijf - wel is het overnachten in deze suite gratis voor gasten met meer dan 1 miljoen dollar aan krediet bij het resort. Hoe dan ook, 100.000 dollar per nacht is niet goedkoop, maar dan heb je wel wat. Samen met architectenbureau Bentel & Bentel heeft de Britse kunstenaar iets werkelijk unieks neergezet.

Los van de kleurstelling en meubels, heeft Hirst ook zes kunstwerken in de suite geïnstalleerd, waaronder eentje met opgezette haaien. Een ander bijzonder werk, Vegas (2018), bestaat uit pillendoosjes gevuld met diamanten. Gewoon, omdat het kan.

Ook aanwezig: een zwembad, twee thuisbioscopen, een massagekamer, loungeruimtes, een sportschool, een zouttherapiekamer, plus een ober en privéchauffeur die 24/7 voor hun gasten klaarstaan. Andere privileges die de boekers van deze belachelijk dure suite hebben, zijn onder meer VIP-toegang tot een aantal luxe clubs in Vegas en duizenden dollars aan tegoed die op het resort zelf uitgegeven mogen worden. Kortom, voor 100.000 dollar per nacht kom je niks tekort in de Empathy Suite.