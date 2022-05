Leontine Borsato over Marco Borsato-minnares Iris Hond: ‘Ik gun haar een nieuwe liefde’

Iris Hond ziet zichzelf als serieus muzikant; waarom profileert ze zich niet wat meer als pianist in plaats van als nymfomaan?

Waarom Hond al jaren rondsnuffelt in de huwelijken van getrouwde bekende Nederlanders als Marco Borsato en Ali B, daar zullen we wel nooit achter komen. Maar dat een leuk uitziende, lange slanke vrouw met mooie haren en een uitzonderlijk muzikaal talent nog steeds geen kerel aan zich heeft weten te binden, betekent vaak dat er ergens iets rammelt. Misschien een klein persoonlijkheidsstoornisje onder de leden? Zelf zei ze eens snikkend op tv: ‘Ik ben van mezelf gaan houden. En dat deed ik echt niet. Ik voel dat ik oké ben. Ik verheug me op mijn leven. Er is een samen. Al zit ik hier niet met een man, de liefde in mezelf heb ik gevonden.’

Moet mevrouw Hond niet gewoon eens op Tinder gaan of zo?

Ze doet al jaren haar stinkende best om aan een geschikte reu te komen. Ze heeft oprechte liefdeshonger en hartstikke trek in een hondstrouwe vent, maar tot nu toe vindt ze voortdurend de hond in de pot. In 2019 ging de pianiste in het televisieprogramma Iris en de 12 dates reeds op zoek naar de ware liefde. Slechts een van de deelnemende singles viel in de smaak: bij vrijgezel Arne kreeg ze een gevoel dat ze nog niet eerder had gehad en met hem wilde ze wel even alleen zijn, zonder cameraploeg. We kunnen inmiddels op onze hondenpoten wel natellen wat er zich in dat hijgende kwartiertje moet hebben afgespeeld. Overigens waren de kijkcijfers van dat programma met 136.000 voor de laatste uitzending zeer bedroevend, waardoor we gerust kunnen stellen dat er geen hond naar heeft gekeken.

Wat vindt Iris Hond van zichzelf?

‘Ik kan echt geen seks hebben met iemand bij wie ik niet wil zijn of van wie ik niet heel veel hou.’

Wat vinden wij van Iris Hond?

De seksterm ‘op z’n hondjes’ klinkt ons nu ineens als pianomuziek in de oren.

Wat vinden anderen van Iris Hond

ROSANNE VAN DEN SIGTENHORST

pers- en mediamanager Iris Hond

‘We reageren niet op de geruchten die over Iris in de media verschijnen, omdat dat voor ons niets toevoegt. Niet reageren werkt voor ons heel goed; de storm waait dan vaak vanzelf weer over. Als het om iets gedegener journalistiek gaat, vind ik het een ander verhaal. Dan willen we vanuit respect voor elkaars vakgebied nog weleens kijken wat we ermee kunnen. Maar in dit geval denk ik: we hoeven er niks mee en we kunnen er niks mee. Of Iris imagoschade lijdt? Daar moet denk ik wel wat meer voor gebeuren, al blijft er natuurlijk altijd wel iets plakken van de verhalen die er over haar rondgaan. Daar ontkom je niet aan.’

ZABETH VAN VEEN

imagodeskundige

‘Een vrouw die het met twee getrouwde mannen heeft gedaan? Daarmee heeft ze heel veel vrouwen tegen zich in het harnas gejaagd. Die vinden het niet kunnen dat je aan iemand anders haar partner komt. Er zullen ook vrouwen zijn die zich onveilig voelen in haar buurt, met betrekking tot hun eigen man. Bij de vrouwen wordt ze er dus niet populairder op. Wat ik opmaak uit haar houding in de media, is dat ze redelijk stevig in haar schoenen staat. Vrouwen kunnen ook behoefte hebben aan lekkere seks en ik denk dat Iris niet zo bezig is met haar eigen imago: ze heeft haar keuzes gemaakt op basis van haar eigen behoeftes. Waar je je over zou kunnen verbazen, is dat ze het twee keer met iemand heeft gedaan van wie ze wist dat ze getrouwd waren. Ze wist toen natuurlijk nog niet waar Marco Borsato en Ali B momenteel nog meer van worden beschuldigd. Iris zal ermee te maken krijgen, dat sommigen het tijdens een optreden van haar niet los kunnen koppelen dat ze wilde avontuurtjes heeft beleefd. Ze heeft waarschijnlijk spijt dat ze in de publiciteit komt omdat ze het met twee heel foute mannen heeft gedaan, maar ze heeft wellicht geen spijt van de seks.’

LEONTINE BORSATO

bedrogen vrouw

In Linda.: ‘Ik ben Iris eens tegengekomen in de wc van een restaurant. Ik schrok niet, omdat ik ondertussen heel goed weet wie ik ben en daar míjn basis in gevonden heb. Dat maakt dat ik niet meer zo snel uit balans raak. Het was een vriendelijke ontmoeting. Omdat ik het haar gun, en dat heb ik haar ook gezegd, dat ze een nieuwe liefde in haar leven vindt. Vrouwen die met getrouwde mannen gaan, worden vaak bestempeld als gemeen, maar dat zijn óók mensen van vlees en bloed, die zijn onderweg misschien net zo de verbinding met zichzelf kwijtgeraakt.’

STÉPHANIE HOOGENBERK

columnist Linda.

Op Twitter: ‘Iris Hond deed ooit mee aan een datingprogramma, waarin een jongen tegen haar zei dat hij met een vast iemand scharrelde. Dat vond Iris wel zo verwerpelijk: “Seks heb ik alleen met mensen van wie ik hou.” Dus dan heeft ze neem ik aan een relatie gehad met Ali B?’

GEA KRAMER

Twitteraar

‘Iris Hond is wel echt op zoek naar een gratis bedrijfsovername van vrouwen die een mooi gezin hebben opgebouwd met hun man. En dat doet zij niet door met beiden om de tafel te gaan zitten, maar in hun huwelijksbed met de man only.’

LEON BROEKX

Twitteraar

‘Die Iris Hond heeft nu met zoveel gasten in bed gelegen dat ik een beetje baal dat ik er niet bij zat.’

ERIC VAN KLEEF

Twitteraar

Iris Hond heet eigenlijk voluit Iris Honderd. Daar zijn er nu dus twee van bekend... fijne zomer alvast.’

MAURICE DE HOND

opiniepeiler

‘Ik weet wie Iris Hond is, maar ik ken de verhalen niet. Wat het Nederlandse volk gaat vinden van een vrouw die het met getrouwde mannen aanlegt? Geen idee, daar zou ik eerst onderzoek voor moeten doen. Ik snap dat jullie mij bellen vanwege onze achternamen, maar bij haar staat er geen “de” voor. Dus hier laten we het bij.’

MARTIN GAUS

presentator dierenprogramma’s en oprichter hondenschool

‘Iris Hond? Ken ik niet. Heeft ze het bed gedeeld met Marco Borsato en Ali B? Als ze dat leuk vond... U belt mij vanwege de achternaam van deze dame met een verwijzing naar mijn voormalige werk op de hondenschool? Ik weet dat u graag uw rubriek wilt vullen en dat u mij belt met een knipoog. Maar aan de andere kant heeft dit onderwerp niets met mijn mening te maken; ik vind het ruk. Mijn bedrijf is overigens verkocht aan hondenvoerfabrikant Prins.’