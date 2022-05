De 3 beste hotels in de buurt van Eindhoven Airport

Of je nu een plek zoekt om een paar uurtjes uit te rusten voor je vlucht of een plek nodig hebt om een paar dagen te blijven terwijl je in de stad bent, er zijn tal van goede hotelmogelijkheden in de buurt van de luchthaven. In dit artikel bekijken we 3 van de beste hotels in de buurt van Eindhoven Airport, zodat je het meeste uit je tijd in deze bruisende stad kunt halen.

1. Novotel Eindhoven Airport

Dit 4-sterren hotel ligt aan de rand van Eindhoven naast de luchthaven Eindhoven Airport. Het centrum is slechts 10 minuten van het hotel en met de auto goed bereikbaar, ideaal om een dagje te winkelen. Geniet op de fiets van de bosrijke, groene omgeving. Speel een partijtje golf op de nabijgelegen golfbaan. In de zomer is het heerlijk vertoeven op het zonnige terras bij het zwembad. Als je voor dit hotel kiest dan overnacht je dichtbij de luchthaven en kun je de auto als je wilt gewoon parkeren op Eindhoven Airport. Je kunt van tevoren gemakkelijk een plekje reserveren via Parkos.nl, dan ben je verzekert van een plekje.

2. Tulip Inn Eindhoven Airport

In het moderne drie sterren airport hotel Tulip Inn kun je overnachten in één van de 120 hotelkamers. Na een ongestoorde rustige nacht in een geluidsdichte kamer, kun je gebruikmaken van de fitnessruimte voor een frisse start van de dag. Ook staat er een vers ontbijt voor je klaar, in de vorm van een ontbijtpakket to go. Binnen enkele minuten sta je weer met je bagage in de terminal, te wachten op jouw (terug)vlucht.

3. Holiday Inn Express Eindhoven Airport

Een modern en rustig luchthavenhotel op loopafstand van Eindhoven Airport met doorlopend geopend restaurant en een 24/7 geopende sportschool. Elektrische stadsbussen brengen je binnen 20 minuten van het hotel naar het centrum van de stad, station Eindhoven of het Philips Stadion of binnen twee minuten naar de luchthaven. Het Philips museum, het DAF museum en het Klokgebouw zijn ook snel te bereiken.