‘Als veteraan van duizend helpdesks weet ik uit bittere ervaring: ik ben de lul’

Omdat we vanaf 1 juli allemaal een rookmelder op iedere verdieping van de woning moeten hebben, had ik bij de Bol een dubbelpak Google Nest Protect gepostorderd. Die dingen zijn schreeuwend duur, maar vissen naast rook ook koolmonoxide uit de lucht, en ik had er al één hangen in mijn slimme woning, dus installeren moest nauwelijks een fluitje zijn.

Je raadt het al.

Halverwege de installatie kreeg ik de mededeling dat er een foutje in het installatieproces was geslopen. Foutcode 10038744. Of iets dergelijks. Kon ik die niet fiksen, zou ik het misschien over een uurtje nog eens kunnen proberen. I kid you not. Een uurtje later bleek het foutje nog immer rond te spoken.

Nou ben ik toevallig een veteraan van duizend helpdesks en weet ik uit bittere ervaring: ik ben de lul. Wil ik dit probleem oplossen, moet ik me door een dikke FAQ heen worstelen, die geen bruikbare inzichten oplevert, vervolgens een database vol eindgebruikers consulteren die al eerder te maken kregen met foutcode 10038744 (probeer het anders eens buiten als het regent). En ten einde raad kan ik dan alles nog terugzetten in de fabrieksinstellingen en een voor een al mijn apps opnieuw installeren. Misschien dat dát werkt.

En vroeger deed ik dat ook nog, debiel dat ik ben. Zat ik zwetend en schuimbekkend tot diep in de nacht te graven in Wifi-instellingen en IP-adressen, terwijl mijn gezin zich sidderend van angst verschanste in de bijkeuken en hoopte dat papa er ook ditmaal niet in zou blijven met zijn zwakke hart – en het was een paar keer een dubbeltje op z’n kant, kan ik je melden.

Maar op zeker moment bedacht ik me dat het toch eigenlijk godgeklaagd is dat je er voor 120 pop per rookmelder niet op mag rekenen dat je die dingen zonder heisa in je netwerk hangt? En als het nou verder nooit voorkwam, dat peperdure elektronica niet ‘uit de doos’ werkt, en voor de gevorderde amateurinstallateur met geen twaalf paarden aan het werk valt te beuken, dan konden we er nog weleens om lachen. Helaas is het al schering en inslag sinds Windows 95.

Even serieus: dit soort dingen moet toch een bedrijf als Google ook niet lekker zitten – en geld kosten? Dat je mensen zo gek krijgt gouden rookmelders aan te schaffen, alleen maar om ze de volgende dag per kerende post terug te krijgen? Want ik heb tegenwoordig één policy: werkt het niet in één keer? Jammer. Direct terug in de doos. En weg ermee. Goed voor mijn hart, scheelt bergen vrije tijd. En aldus geschiedde dus ook met de rookmelders. We gaan nu voor de X-Sense XS01 rookmelderset, twee stuks voor €34,95. En ik durf ook te wedden dat ze werken.

