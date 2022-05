Nieuwe Revu 19 is nu uit!

‘Ik heb een absurd leven’

Hij is een Brabander hè, die zeggen overal ja op en kijken dan pas wat voor problemen ervan komen. Zo kon het gebeuren dat Frank Lammers (50) op roadtrip ging met Guus Meeuwis om aan Bruce Springsteen te vragen of hij een deuntje wilde meezingen tijdens een concert. In het nieuwe tv-programma Glory Days is te zien hoe dat ging én of het is gelukt

@media (max-width: 680px){#fig-627b70435e4ce img.lazyloading{background: #eee;}#fig-627b70435e4ce img{#fig-627b70435e4ce img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-627b70435e4ce img.lazyloading{background: #eee;}#fig-627b70435e4ce img{#fig-627b70435e4ce img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-627b70435e4ce img.lazyloading{background: #eee;}#fig-627b70435e4ce img{#fig-627b70435e4ce img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}} Nieuwe Revu 19 ligt nu in de winkel en is hier te bestellen.

‘Neuken is geen talent, iedereen kan het’

Met het binnenslepen van de felbegeerde AVN-Award, de pornovariant van de Oscars, geldt Romy Indy (23) als ’s lands succesvolste pornoster ooit. Haar indrukwekkende prestatie geeft zelfs pornodiva’s Kim Holland en Bobbi Eden het nakijken. Nieuwe Revu sprak met de jonge pornosensatie over snel rijk worden, anale ontmaagdingen en nieuwsgierige klasgenootjes.

‘Snakken naar rafelrandjes’

Punkmuziek leek naar de achtergrond te zijn verdwenen, maar nu het toekomst-beeld van jongeren niet bepaald zonnig valt te noemen, komt deze muziekstroming post-covid met een comeback. ‘Er is meer om je druk over te maken, de behoefte groeit aan muziek die schuurt.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de anti-abortuswetgeving in de Verenigde Staten en over demonstraties in Armenië. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

‘Thuis op het slagveld’

Met het letterlijk in kaart brengen van de Syrische burgeroorlog vergaarde onderzoeker Thomas van Linge (25) enkele jaren geleden bekendheid. Gedreven door sterke idealen en met behulp van open source intelligence storthij zich inmiddels op het checken van beeldmateriaal van allerlei conflicten: van Oekraïne tot Soedan en van Myanmar tot Libië. ‘We moeten ons altijd afvragen of het wel slim is om iets te publiceren.’