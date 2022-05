Sander Huisman over Antoon: ‘Een moeilijk mannetje met een eigen willetje’

Waren we net gewend aan die tot aan z’n laatste stamcel volgetatoeëerde zanger met z’n gezwem in Bacardi lemon, meldt zich weer een nieuwe piepjonge megaster aan het firmament?

Hij is al een jaartje of twee bezig hoor, deze zingende rapper Antoon. Anders dan Mart Hoogkamer richt dit nieuwe Nederlandstalige fenomeen zich wat minder op fenomenale zangtechniek en volkse muziek zoals Hoogkamer, maar wat meer op vindingrijke teksten, een mainstream publiek en multiculturele aandacht. De jonge blonde god die op z’n vijftiende kapte met het vwo om als jongste leerling ooit te worden aangenomen op de Herman Brood Academie, werd in 2020 kakbekend toen zijn single Hyperventilatie viral ging op TikTok. Dit nummer werd later een platinahit. Onder de vleugels van Twan van Steenhoven – bekend als Big2 van The Opposites – pist Antoon momenteel zoutzuur in de ogen van gevestigde artiesten als Gerard Joling, Marco Borsato en Guus Meeuwis, door zijn recente hits Hallo en Hotelschool. Met twee liedjes van twee minuten tikte Antoon binnen de kortste keren opgeteld de 30 miljoen streams op Spotify aan. Het nummer Vluchtstrook, gemaakt met dancecollectief Kris Kross Amsterdam, is inmiddels meer dan 40 miljoen keer beluisterd op Spotify. Feiten waar de zojuist genoemde Nederlandstalige oudjes een keer extra voor naar Hans Anders zullen moeten gaan om het te geloven...

Wat maakt Antoon zo geliefd en bijzonder?

Wie zou zeggen dat de hoogblonde hitmaker uit Hoorn pardoes is weggelopen uit de groep fictieve strandwachten die in Baywatch de stranden van Malibu in Los Angeles County bewaakten, zou het meteen aannemen. Ware het niet dat die wereldberoemde serie liep van 1989 tot mei 2001, terwijl onze Toon pas in februari 2002 z’n eerste luiers volscheet. Hij is dus authentiek, heeft z’n gladde moves niet van Amerikaanse strandseries afgekeken en is al van jongs af aan bezig met maar één doel: muzikant worden. Antoon begon al vroeg met het spelen van drum en klassieke piano; later kwamen er ook hiphopinvloeden in zijn tracks en begon hij daarnaast zijn eigen teksten te schrijven. Die stijlen combineert de vlotte Noord-Hollander met de disco- en 80’s-invloeden die hij vanuit thuis heeft meegekregen: zo zette hij zijn West-Friese oventje aan om een geheel eigen stijl te bakken! Aan zijn stiel valt op dat hij lispelt, slist of beide. En hij rapt met een buitenlands accent, maar misschien is dat wel kaulo vet om zijn doelgroep te pleasen.

Wat vindt Antoon van zichzelf?

‘Dit is mijn leven nu. Het enige probleem is misschien dat ik eraan kapotga.’

Wat vinden wij van Antoon?

Ja Hallo, als je via de Hotelschool op de Vluchtstrook belandt, zouden wij ook Hyperventilatie krijgen!

Hoe Antoon zo succesvol werd? Niet gaan gamen als je ook kunt werken

Wat vinden anderen van Antoon?

SANDER HUISMAN

Kris Kross Amsterdam

‘Begin november 2021 hadden we een sessie met Antoon; het doel was om een plaat te maken met hem erop. We kwamen op het idee om de melodie te gebruiken van Have You Ever Been Mellow van de Party Animals. Het origineel bleek echter van Olivia Newton-John te zijn uit de jaren 70. In de samenwerking met Antoon merkten we meteen al, dat hij een beetje een moeilijk mannetje is met een eigen willetje. Hij kwam ook niet één-twee-drie opdagen, maar we bleven gewoon zeuren. Toen hij bij ons in de studio zat en het hoorde, vond hij het tantoe hard. Zo praat hij hè, straattaal. Antoon voelde het nummer meteen en drie weken later kwam Vluchtstrook uit. We hebben zelfs Mariah Carey van de eerste plek afgehouden rond de kerst, haha. We zitten nu op 40 miljoen streams en we zitten op dubbelplatina, ook in België. Het is een megahit, het is de knaller van dit jaar. Ik moet nog zien wie daar nog overheen gaat. Ja, misschien S10 nu rondom het Songfestival. Toen we met Antoon werkten was hij negentien, inmiddels is hij twintig. Hij weet precies wat hij wel en niet wil, heeft een heel sterke mening en is erg kritisch. Op zichzelf en op wat hij doet. Dat hij kan produceren, schrijven, zingen en rappen maakt hem uniek: hij is een multitalent. Een moeilijk mannetje, maar in de goede zin van het woord. Antoon is een protegé van Big2, Twan van Steenhoven, en dat hoor je ook terug in zijn liedjes, je hoort de stempel van Big2. Dat is keihard. Antoon is eigenlijk Big2 voor een nieuwe generatie. Antoon heeft iets kakkineus over zich, met zijn puntschoentjes en overhempies van Lacoste en Ralph Lauren. Dat heeft ook niemand in dit wereldje, dus dat doet hij goed. Ook de manier hoe hij praat is onderscheidend: hij komt uit Hoorn, dus je hoort het Noord-Hollandse erin terug, maar ook de straattaalwoorden: hij heeft geen aardappel in z’n keel. Dat levert dan weer een mooi contrast op met de nette manier waarop hij zich kleedt. Het is een bijzondere jongen.’

DEAN SAUNDERS

collega & stadgenoot

‘Méén je niet, komt Antoon ook uit Hoorn, joh? Wist ik echt niet man. Ik ga binnenkort weg uit Hoorn, we hebben een huis gekocht in Beverwijk, daar komt mijn vrouw vandaan en daar zit ik wat dichter bij m’n tattooshop. Hoorn zit wel in mijn hart. Ik ben er opgegroeid en ik heb er veel vrienden wonen. Toen mijn broer Ben Saunders de eerste The Voice of Holland won en ik tegelijkertijd Popstars, hadden ze in Hoorn een geweldige huldiging met 15.000 man georganiseerd die we nooit zullen vergeten. Wat Antoon maakt, vind ik hartstikke leuk. Als zanger kijk ik met andere ogen naar zijn stijl: het is niet echt rappen, het is ook niet echt zingen. Het is vernieuwend en eigentijds. Gister luisterde ik toevallig aandachtig naar zijn teksten en toen dacht ik: je zal het maar zo kunnen schrijven en kunnen brengen, petje af. Ik schrijf ook weleens liedjes, maar Antoon schrijft zijn teksten in een eigen stijl en mooi hoe de woorden uitvloeien in de muziek. Ik vind het heel knap wat hij doet.’

TWAN VAN STEENHOVEN

eigenaar label Dreamteam Music

‘Wat Antoon momenteel betekent voor de Nederlandse muziek? Hij is de grootste nu, toch? In ieder geval de best beluisterde. Hij heeft de Ziggo Dome twee keer uitverkocht; de eerste was binnen vijf uur uitverkocht, volgens mij een redelijk recordje. Zelf heb ik – als luisteraar – jarenlang niet zo goed mijn draai kunnen vinden in de muziekscene, ik kon mezelf in bepaalde hoeken en stijlen niet helemaal vinden. Toen ik Antoon tegenkwam, zag ik dat hij maakt wat ik leuk vind: disco, synthwave, poppy, hiphop, beetje zingen. Het voelt alsof zijn ouders dezelfde muziek hebben geluisterd als mijn ouders, we hebben heel erg dezelfde muzieksmaak. De muziek van Antoon betekent voor mij iets dat ik weer écht voel. Ik vind het écht heel erg leuk om te luisteren. Zijn karakter? Lijkt ook op dat van mij: een bijdehante Noord-Hollander. Hij durft te vragen en durft zijn plek in te nemen. Als artiest kan ik je wel helpen en naar een hoger niveau tillen, maar je zult ook een hoop zelf moeten doen. Ik kan niet 24 uur per dag met je bezig zijn. Dan is het handig als je – zoals Antoon – ook dingen zelf voor mekaar kan boksen. Antoon heeft een golden ticket in handen; het enige wat hij hoeft te doen is het niet verneuken. Gewoon blijven volhouden en blijven doen waar je succesvol mee bent geworden.’