Nieuwe Revu 20 is nu uit!

‘Hay Hay, Meij Meij’

Rock & roll can never die. Barry Hay en JB Meijers doen deze woorden van Neil Young alle eer aan in een interview dat al snel totaal ontspoorde: ‘Je ziet eruit als een junkie.’

‘Er is geen wet. Doe wat je wil’

Er gebeurt nooit meer eens wat in Nederland. Hoe anders is dat in de jaren 60 en 70 in Amsterdam? Provo, hardcore-livesekstheaters op de Wallen, wiet en hasj op de Zeedijk én de Kerk van Satan die rond 1972 haar eerste ‘grotto’ opent in, waar kan het ook anders, Amsterdam. Nieuwe Revu duikt in de roemruchte geschiedenis van de duivelskerk in de polder. ‘De Kerk van Satan is niets anders dan een luxueus bordeel!’

‘Er zit iets heerlijks in kapotmaken’

Schrijver Arnon Grunberg (51) krijgt deze week de prestigieuze PC Hooftprijs voor zijn hele oeuvre. Hij schrijft graag over moord en seks en wil een nieuwe religie beginnen. Nieuwe Revu ondervraagt hem. ‘Waarom moet altijd alles kapot en ondergekotst?’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het Oekraïense verzet vanuit de staalfabriek in Marioepol en over de Zwitserse Garde. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.