‘Wereldwijd opgelegde zonnebrandcrèmedwang’

Er wordt lacherig over gedaan, maar het is toch best vreemd dat de overheid en de mainstream media er op blijven hameren dat we ons insmeren met zonnebrandcrème, het liefst zo vaak en zo dik mogelijk, zogenaamd om ons voor allerlei kwaadaardig woekerende melanomen te behoeden, terwijl onlangs uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zonnebrandcrème bomvol vrije radicalen zit? ‘Hier, wrijf deze kankerverwekkende troep in je poriën, zodat je van de zon geen kanker krijgt!’

En nu denk je misschien: waar maak je je druk om? Nederland is een vrij land. Niemand die jou verplicht je in te smeren. Nog niet, nee, maar wie zegt dat we wat dat betreft China niet achterna gaan?

Ja, de mainstream media reppen er niet over, maar in de miljoenenstad Xiansu in de oostelijke kustprovincie Shandong worden burgers op straat gecontroleerd op hun ingesmeerdheid. Met een moleculenscanner. Hypermodern apparaatje. Hou je enkele seconden tegen het voorhoofd van het testsubject gedrukt en piep, op een schermpje valt af te lezen of en zo ja wat er gesmeerd is. Alles onder de factor 50 resulteert in een aantekening in het persoonlijke, digitale dossier, maar er gaan geruchten dat zodra deze zonnebrandcrèmecontroles over de rest van China worden uitgerold, er een verbod zal komen op je oningesmeerd buitenshuis begeven, op straffe van meerdere jaren heropvoeding in een of ander Oeigoeren-kamp.

Ik heb zelfs in een app-groep gelezen dat in Xiansu smeerwijgeraars door gebivakmutste mannen ongemarkeerde busjes in worden getrokken en vervolgens worden geïnjecteerd met zonnebrandcrème. Zo hop, intraveneus in de bloedbaan. Ik heb er natuurlijk niet voor gestudeerd, maar dat kan niet gezond zijn. Sowieso zit de zonnebrandcrème dan aan de binnenkant van het lichaam en niet aan de buitenkant, waar het z’n zogenaamd beschermende werking tegen de zogenaamd schadelijke zon zou hebben.

Je moet het nu toch met me eens zijn: hier is iets niet in de haak! Wat schuilt erachter deze wereldwijd opgelegde zonnebrandcrèmedwang? Welnu, daar heb ik zo m’n eigen theorie over…

Eerst werden er overal 5G-masten neergezet en toen zou er opeens een verschrikkelijk besmettelijk en dodelijk virus zijn. Ja, ja. Een grote duimzuigerij zodat wij ons met z’n allen zouden laten inenten met een vaccin waarin heel toevallig een microchip ronddrijft. En nu de meeste mensen ‘gevaccineerd’ (lees: gechipt) zijn, hoor je ook niks meer over die hele corona, want missie geslaagd, dus verder geen woorden meer aan vuil maken en door met de derde en laatste fase van operatie Remote Controlled Zombification of the World Population.

En die laatste fase is zonnebrandcrème. Hoe het precies werkt, daar ben ik nog niet helemaal uit, maar op de een of andere manier versterken de vrije radicalen in de zonnebrandcrème de 5G-straling zodat de microchip beter kan worden aangestuurd en de geïmplanteerde zo, zonder dat hij het zelf doorheeft, tot slaaf van de Nieuwe Wereldorde zal worden gemaakt.

Maar luister niet naar mij, hoor. Nee, lach maar en smeer je nog eens flink in.

