Nieuwe Revu 21 is nu uit!

Marokkaan zoekt boerderij

In de dagelijkse lucht van koeienstront jaagt de enige Marokkaanse invalboer van Nederland zijn droom achterna om ooit een eigen melkveehouderij te kunnen runnen. Nieuwe Revu zoekt televisieboer Ayoub Louirhani op bij zijn werk in Amsterdam­ Noord, waar hij bloedfanatiek de koeienboer uithangt. Deze maand is zijn boek verschenen: Ayoub, een stadsjongen met een boerendroom. Daarin is hij - net als in Nieuwe Revu - erg openhartig. ‘Ik had ook de andere kant op kunnen gaan; de voorwaarden waren aanwezig om gemakkelijk een crimineel bestaan te kunnen opbouwen.

Olie op het vuur

Rasmus Paludan (40) speelt met vuur, letterlijk en figuurlijk. De extreem-rechtse politicus van de partij Stram Kurs (Harde Koers) bespuugt en verbrandt korans in achterstandswijken waar veel moslims wonen. Zijn acties hebben al in meerdere steden in Zweden geleid tot zware rellen.

‘Ik ben een mazzelpik’

Hij is momenteel te zien in Voices of Liberation, een zwaarwichtige Netflix-docuserie met internationale acteurs die een familiaire connectie hebben met de Tweede Wereldoorlog. Is dit het project dat korte metten maakt met het lichtvoetige imago dat acteur, restaurateur en dj Géza Weisz al z’n hele carrière achtervolgt? ‘Als je niet zo’n natuurtalent bent, dan is Ehet moeilijk om ergens de allerbeste in te worden.’

Rien ne va plus

Exact twintig jaar geleden sluit de laatst overgebleven concurrent van Holland Casino, het roemruchte Casino Femina in Amsterdam. Maar sinds een paar maanden zijn er nieuwe kapers op de kust: online casino’s. Nu de strijd om de gokker weer hevig is opgelaaid (‘pssst, transfertje maken?!’) duikt Nieuwe Revu in de roerige gokgeschiedenis van de polder. ‘Holland Casino heeft ons kapotgemaakt.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het Oekraïense verzet vanuit de staalfabriek in Marioepol en over de Zwitserse Garde. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.