Wordt Nederland de grootste van Europa in online casino’s?

Toen het eenmaal zover was, kampten de online casino’s met technische problemen, omdat de techniek die gokverslavingen moet voorkomen (CRUKS) het niet goed deed. Maar inmiddels gloort er hoop aan de horizon en lijkt het erop dat Nederland hard op weg is om de grootste van Europa in legale casino’s te worden. Bijna 10% van de Nederlanders online heeft inmiddels een account bij een legaal online casino, zo blijkt uit cijfers van de Kansspelautoriteit.

Online gokken gelegaliseerd

De Nederlandse overheid heeft een behoorlijke aanloop nodig gehad om de gokmarkt te legaliseren. Dat terwijl gokken niet nieuw is; sinds 1964 waren er al regelingen rondom de gokmarkt. Het ging dan vooral om legale kansspelen van de Nederlandse Staatsloterij en Holland Casino. Alle andere aanbieders boden hun spellen illegaal aan of werden gedoogd. Maar in 2012 bleek dat de manier waarop de markt in Nederland was ingericht, niet langer houdbaar zou worden. De Kansspelautoriteit (Ksa) wilde de gokmarkt gaan legaliseren.

Op die manier moesten illegale, buitenlandse kansspelaanbieders van de markt in Nederland verdwijnen. Veel van de illegale casino’s zorgden voor geschillen met gebruikers door onduidelijke voorwaarden. Om deze reden werd besloten dat alleen vergunninghouders nog casino’s op de Nederlandse markt mogen aanbieden. Daarvoor moeten ze voldoen aan strenge voorwaarden. Steeds meer spelers maken dan ook de overstap van het illegale aanbod naar het legale aanbod. Nog geen jaar later blijkt dat die aanpak zijn vruchten afwerpt. Een bezoek aan bijvoorbeeld het live casino wordt steeds aantrekkelijker.

De grootste speler van Europa?

Nederland heeft het zelfs in zijn mars om wellicht de grootste speler van Europa te worden als het aankomt op het aantal spelers bij legale online casino’s. Daar heeft onder meer de coronapandemie aan bijgedragen. Nu meer mensen thuis zaten en relatief veel consumenten een beschikking hebben over een internetverbinding, werd de markt snel uitgebreid. De casino industrie leverde zo’n 500 miljoen euro per jaar op. Maar uit een rapport blijkt dat dit getal in werkelijkheid veel hoger lag; bijna 800 miljoen euro.

In het jaarverslag van de Nederlandse Kansspelautoriteit rekent de autoriteit inmiddels voor dat zo’n 634.000 mensen in Nederland een geverifieerd account hebben bij een legale online casino aanbieder. Het rapport gaat over 2021, wat betekent dat er op dat moment 11 aanbieders legaal actief waren. Omgerekend betekent dat, dat 7 procent van alle Nederlandse consumenten met een internetverbinding wel eens een gokje heeft gewaagd.

Aanbod groeit gestaag

Niet alleen het stijgende aantal spelers leidt ertoe dat Nederland mogelijk de grootste van Europa wordt als het om online casino’s gaat. Want ook het aanbod van legale casino’s groeit gestaag. Waar het er vorig jaar nog 11 waren, zijn er nu 18 legale casino’s in de lucht. En er komen nog zeker 15 online casino’s bij. De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft namelijk nog een stapel van tussen de 30 en 50 aanvragen liggen. Daarvoor wordt eerst uitgebreid onderzoek gedaan, wat ongeveer een half jaar in beslag neemt. De komende maanden zal de Nederlandse gokmarkt ook op gebied van aanbod dus steeds verder gaan groeien. Ook andere landen binnen en buiten de Europese Unie kijken met grote interesse naar hoe Nederland de gokmarkt heeft gelegaliseerd. Onder andere België loopt tegen dezelfde problemen aan als waar Nederland voor de legalisatie mee te maken kreeg.

Kansspelindustrie in opkomst

De Nederlandse kansspelindustrie is dan ook behoorlijk in opkomst. Uit rapporten van voorgaan jaar blijkt dat de TOTO bijna 2 miljard euro wist te verdienen. Een groot deel daarvan komt uit TOTO Online, de online sportsbook voor sportweddenschappen. Mogelijk wedden Nederlanders ook nog eens voor 10 procent van die 2 miljard euro illegaal op evenementen in het buitenland. De Nederlandse Kansspelautoriteit maakt zich daar niet erg druk over; steeds meer mensen zullen overstappen naar het legale aanbod. Consumenten kunnen op die manier beter beschermd worden tegen geschillen met online casino’s, het verliezen van ingelegd geld door oneerlijk spel, maar ook het tegengaan van een gokverslaving.

De Nederlandse casino’s met een vergunning moeten namelijk voldoende stappen ondernemen om gokverslavingen te voorkomen. Daarbij hebben de casino’s de beschikking over CRUKS, een database waarin gokverslaafden zichzelf kunnen laten opnemen. Daarnaast bieden de casino’s meer informatie aan over hoe gokverslavingen voorkomen kunnen worden.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met GambleOnline.