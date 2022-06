Wordt dit de western van het decennium?

Er is geen genre dat verantwoordelijk is geweest voor meer successen dan de western. Of het nou gaat om oude klassiekers zoals Stagecoach, Spaghetti-westerns als Once Upon a Time in the West of nieuwkomers als True Grit en Django Unchained: voor vrijwel elke filmliefhebber is er een western die precies de juiste snaar raakt.

Het gebeurt natuurlijk niet elke dag dat er een klassieke western gelanceerd wordt. Tussen de releases van echte iconische films zit soms jaren. Voor de liefhebbers van westerns is het dus helaas af en toe even geduld hebben voor de echte topfilms. Gelukkig lijkt dat geduld dit jaar weer beloond te worden, en op een bijzondere manier. De beste western van de komende jaren zou namelijk weleens een serie kunnen zijn in plaats van een film.

Een moderne klassieker

De nieuwe Viaplay Original Billy the Kid heeft alle elementen waar de echte western-fan naar snakt. Het is een klassiek, waargebeurd verhaal over één van de beroemdste gunslingers van de Amerikaanse frontier. Een koelbloedig karakter als Billy the Kid is het ideale hoofdpersonage voor dit klassieke genre. De rol lijkt hoofdrolspeler Tom Blyth bovendien op het lijf geschreven. De producer, Michael Hirst, die bij het grote publiek bekendheid verwierf met de serie Vikings, heeft ervaring zat met historische films en lijkt ons de aangewezen persoon voor een verhaal als dat van Billy the Kid.



Wij hebben een kans gekregen om de eerste twee afleveringen te kijken en het heeft ons razend enthousiast gemaakt. Ze zetten meteen de toon voor de rest van de serie: een duister verhaal over de harde jeugd van één van de grootste legendes van het Amerikaanse wilde westen. Billy ziet zich gedwongen om met zijn familie te vertrekken van New York naar het westen van Amerika en onderweg stapelen de problemen zich op. Zijn vader kampt met geestelijke problemen en komt te overlijden. De moeder van Billy ontmoet een nieuwe man, maar hij betekent meer kwaad dan goeds voor de rest van de familie, en al helemaal voor Billy, die uiteindelijk alles dreigt te verliezen.

Viaplay Original

Alles bij elkaar zijn wij enorm benieuwd naar het laatste werk van Viaplay. De Europese streamingdienst heeft de laatste jaren al succes geboekt met meerdere titels en zelfs de Cannesseries 2020 weten te winnen met 'Partisan'. Voor de mensen die nog twijfelen om een abonnement te nemen op Viaplay zou dit weleens de perfecte reden kunnen zijn. De streamingdienst heeft dit jaar bovendien nog tientallen producties op de agenda staan, dus 2022 zou weleens het jaar van Viaplay kunnen worden, met Billy the Kid als het boegbeeld.

Billy the Kid is vanaf 12 juni beschikbaar op Viaplay