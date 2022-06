7 redenen waarom je minder tijd aan dating apps zou moeten besteden

Want nu heb je Inner Circle . Ja, het is op zich wel ‘gewoon’ weer een andere dating app, maar het is echt heel anders dan wat je hiervoor geprobeerd hebt. De app wil eigenlijk heel graag dat je elkaar in het echt ontmoet en doet er dan ook alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Duizenden singles in Amsterdam hebben dankzij Inner Circle het eindeloos swipen al ingeruild voor echte dates. En wij vertellen je graag waarom dat ook voor jou het beste is:

1. Swipen = RSI

Yep, echt waar. Als je repetitieve overbelastingsblessures (en uren verspilde tijd) wilt voorkomen, is het tijd om de zaken eens anders aan te pakken.

2. Je bent wel klaar met elke keer dezelfde gezichten

Heb je het gevoel dat je al 1000 keer datzelfde grappige verhaal in de bio gelezen hebt? Weet je zeker dat je steeds dezelfde gezichten tegenkomt op Tinder en Bumble? Dat is ook zo. Meer tijd doorbrengen op dating apps betekent niet altijd dat je meer nieuwe mensen ontmoet.

3. Dating evenementen zijn veel leuker geworden

En we beloven dat ze niet heel akward meer zijn. Inner Circle is supergoed in het organiseren van feestjes speciaal voor singles. Van flirten in een museum en bruisende houseparties met geweldige dj's tot spectaculaire polowedstrijden waar iedereen open staat voor een date, er is voor elk wat wils. Dating events zijn de perfecte manier om minder tijd op je telefoon door te brengen en eindelijk je dating pool een opfrisbeurt te geven.

@media (max-width: 680px){#fig-62a2e05d3600e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62a2e05d3600e img{#fig-62a2e05d3600e img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-62a2e05d3600e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62a2e05d3600e img{#fig-62a2e05d3600e img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-62a2e05d3600e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-62a2e05d3600e img{#fig-62a2e05d3600e img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

4. Er bestaan zó veel leuke date plekken

Dus waarom online blijven?

Durf een date te plannen zodra je matcht. Vind je het lastig om de eerste stap te zetten? Inner Circle helpt je een handje. Vind de favoriete date plekken van je match in hun profiel, of zoek naar je favoriete hangouts in de app om andere leden te vinden die daar ook heen willen. Je kunt meteen een DM sturen, in gesprek raken zonder de verplichte small talk, en direct in real life een date afspreken.

5. Mainstream apps zijn eenzaam

Eindeloos swipen, betekenisloze gesprekken, matches die niet tot dates leiden. Te veel tijd online doorbrengen maakt daten al snel een verplicht nummer in plaats van iets leuks. Gelukkig gebruikt Inner Circle een superscherp algoritme, blokkeren ze catfish en hebben ze veel meer filters dan andere apps, zodat je in veel minder tijd precies vindt wie je zoekt.

6. Je wilt bijzondere mensen ontmoeten

Waarschijnlijk kun je niet eens opnoemen met wie je op dit moment allemaal aan het chatten bent. Maar de echte magie gebeurt offline, dus daar moet jij ook naartoe.

7. Er komt iets spectaculairs aan...

Als je echt minder tijd aan dating apps wilt besteden mag je de zomerse singles evenementen van Inner Circle niet missen, van chique wijnproeverijen en cocktail avonden tot een heel food festival vol singles. Het wordt veel makkelijker én leuker om te flirten als je weet dat iedereen open staat voor dates.

Klaar om je telefoon uit te zetten en te daten? Natuurlijk ben je dat. Schrijf je hier gratis in bij Inner Circle.

Wie weet kom jij je grote liefde wel tegen bij één van de zomerse singles evenementen die binnenkort georganiseerd worden. Deze evenementen zijn dé ideale manier om te daten zonder die eeuwige telefoon in je hand.