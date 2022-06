Beste Dick Benschop,

Omdat u nogal een mislukking bent als baas van Schiphol, heb ik een suggestie voor een nieuwe baan voor u: directeur van Maastricht Aachen Airport.

Dat is een kleine luchthaven in Limburg die zichzelf een grote broek aanmeet die wordt verraden door de naam: de luchthaven ligt in Maastricht noch in Aken, maar in Beek. Het heette tot 1994 ‘vliegveld Beek’, maar ja, toen werd marketing van een hobby een soort vak, en ging het vliegveld opeens heten naar niet de werkelijkheid, maar de ambities.

Na vele jaren discussie liggen er nu vier opties op tafel voor dat vliegveldje, waarvan er één realistisch is: sluiten. Dat blijkt uit onderzoek veel goedkoper: er moet al sinds dag 1 veel gemeenschapsgeld bij het vliegveld, waar vooral vrachtvliegtuigen vanaf denderen, en een enkele passagiersvlucht voor een prijsvechter. Daarnaast is het beter voor het klimaat en de omgeving. Het is natuurlijk wel enorm dramatisch voor de miljonairs en miljardairs die er met hun privévliegtuig kunnen landen om naar kunstbeurs TEFAF te gaan: die moeten dan helemaal uitwijken naar Eindhoven, Düsseldorf of Brussel, om maar drie van de zeven (!) luchthavens te noemen die op een uur (!) rijden van vliegveld Beek liggen. Het grappige is: in Limburg zijn niet alleen omwonenden die uit hun bed worden gebulderd door vrachtvliegtuigen tegen het behouden van het vliegveld, ook niet alleen milieugroepen die liever geen vervuilende vluchten boven het prachtige Limburgse landschap zien, maar zelfs horecaondernemers en kopstukken uit de toerismebranche, die weten dat hun klanten voor de rust naar Limburg komen. Als ze lawaai wilden, hadden ze wel de trein van Schiphol naar Amsterdam genomen.

Dus gaat hopelijk dat malle vliegveldje dicht. En dan wordt het pas echt leuk: er zijn talloze plannen om van de oude landingsbanen en het gebied eromheen iets geweldigs te maken. In Berlijn kun je op het oude, gesloten vliegveld inmiddels naar concerten, in Limburg ligt er dadelijk hopelijk een landschapspark met een campus, huizen en veel ruimte voor nieuwe kleine bedrijfjes. En de landingsbaan zelf komt vol te liggen met zonnepanelen om daar de energie voor op te wekken.

Dat gaat zichzelf allemaal veel beter bedruipen dan het zieltogende vliegveldje. Dus daar kan voor een symbolisch bedrag een symbolische directeur op gezet worden die liever op zijn boot zit of bij een internationale borrel staat dan zich druk te maken over rijen met passagiers en die pas ging nadenken over de lonen en werkomstandigheden van zijn personeel toen een staking in de lucht hing.

U! Varen kunt u dadelijk op de Maas, borrelen kan in Maastricht overal, want de stad heeft 529 cafés en restaurants. En Schiphol krijgt dan een echte directeur die echt wat kan. En nee, al zal ze zichzelf ongetwijfeld opwerpen, dat is niet Rita Verdonk.

