Oekraïne is weer eens teleurgesteld. Ja, voor de zoveelste keer. Nu is het land weer ontevreden over de geboden mogelijkheden om lid te worden van de Europese Unie. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken beklaagt zich openlijk over de ‘tweederangs behandeling door sommige EU-hoofdsteden’. Zo, staan wij er even gekleurd op! Wel het land een voorkeursbehandeling geven bij het Eurovisie Songfestival, maar vervolgens weigeren hetzelfde te doen wanneer het gaat om toetreding tot de EU. Onbegrijpelijk!

We zullen onszelf rekenschap moeten geven van de gevolgen. Bij zijn vorige bezoek aan Oekraïne mocht Wopke Hoekstra die dwerg in zijn groene T-shirt nog even optillen en als een trofee boven zijn hoofd houden. Weliswaar in ruil voor vijf pantserhouwitsers, maar zo’n deal zit er straks dus niet meer in. Dan kosten dergelijke gebbetjes ons minstens tien JSF’s, want die pik uit Oekraïne weet wat hij waard is.

Ja, westerse leiders maken graag mooie sier met hem. Maar wat krijgt Zelenski daarvoor terug, behalve dan een luizige 73 miljard dollar aan militaire en humanitaire steun plus alle toezeggingen om het land straks weer op te bouwen? Helemaal niets! Het is goddomme een grof schandaal. U zou eens moeten weten hoe zwaar het is om de hele dag in een legerkleurig T-shirt voor een iPhone op een statiefje te zitten. Met net buiten beeld een wasrekje waarop nog acht andere legerkleurige T-shirts hangen te drogen.

Dan nu de hamvraag: is Oekraïne een tweederangs land? Naar onze maatstaven wel. Het is een voormalige Sovjetrepubliek die al sinds 2014 in oorlog is met een andere voormalige Sovjetrepubliek, en zich daarbij in arren moede de rol van Calimero heeft aangemeten. Maar het grote euvel van Oekraïne is toch vooral dat er Oekraïners wonen. Want werkelijk alles in het land is met steekpenningen te koop, van schooldiploma’s tot uitspraken van het Hooggerechtshof aan toe. Dat maakt Oekraïne bij toetreding tot de EU direct tot het meest corrupte land van de gemeenschap. Met een straatlengte voorsprong op bijvoorbeeld Griekenland. Nou, dan weet je het wel.

Maar Zelenski ziet dat anders. In een interview met Nieuwsuur trekt hij alle onderzoeken naar grootschalige corruptie in twijfel. Hooguit zijn er ‘problemen”. Een van zijn naaste adviseurs spint er liever een kip-ei-kwestie omheen: Oekraïne kan de georganiseerde misdaad alleen aanpakken als het de oorlog wint. En daarvoor heeft het de hulp van de EU nodig. En dus ook toetreding.

Enfin, intussen prijkt er weer een volgende wens op Zelenski’s verlanglijst, ter lengte van een behangrol. Oekraïne heeft vanwege de oorlog een begrotingstekort van 5 miljard dollar per máánd. Of wij die 60 miljard op jaarbasis ook maar even willen neertellen. Niet als gift, aldus Zelenski, maar ‘als bijdrage aan de eigen veiligheid van de EU”. O, op die manier. Nou, laten we dat dan maar snel doen. Die kleine Godfather betalen. Zodat hij ons kan beschermen.

