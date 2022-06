Nieuwe Revu 23 is nu uit!

‘Dit is de Mauro die ik wil zijn’

Op zijn zeventiende was Mauro Manuel wereldnieuws. De asielzoeker woonde al jaren in Nederland, maar moest toch het land uit. In dit interview blikt hij terug en kijkt hij vooruit.

Nieuwe Revu 23 ligt nu in de winkel en is hier te bestellen.

‘Ik ben van 80 naar 155 kilo gegaan’

De nieuwbakken acteur Olivier Richters geeft internationaal drukbezette concullega’s als Barry Atsma en Michiel Huisman het nakijken. Amper een paar jaar na zijn filmdebuut staat hij al naast Harrison Ford te shinen in niets minder dan de nieuwe Indiana Jones. Hoe heeft de grootste man van de wereld – 2,18 meter lang, 155 kilo spierkracht – dat voor elkaar gekregen?

De snippers van de Stasi

De Muur is langer weg dan hij er stond. En de Duitse Democratische Republiek is bij velen diep weggezonken in de herinnering. Maar in Berlijn zijn ze nog altijd druk bezig verscheurde en versnipperde archiefstukken van de Oost-Duitse Stasi, de geheime dienst, weer aan elkaar te plakken. ‘Eén gereconstrueerde pagina kan een enorm geluk voor iemand betekenen.’

‘Je ziet vanbuiten niet wat er vanbinnen kapot is’

De Mount Everest beklimmen of van Noord­ naar Zuid­ Australië lopen hebben meer mensen op hun bucketlist staan, maar zelden worden die ook afgevinkt. Laat staan dat ze de tocht volbrengen op blote voeten, iets wat Anton Nootenboom ­– alias The Barefoot Dutchman – dus wel deed. Hij wil er bewustzijn mee creëren voor mannen met mentale problemen. De oud­-soldaat: ‘Veteranen die in moeilijkheden raken, dat is een megagroot probleem.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de WK-finale in 2010 die we bijna wonnen en over de rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.