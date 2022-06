Viaplay-CEO Anders Jensen: ‘Viaplay is nu al veel meer dan alleen sport'

Hoe gaat het met Viaplay in Nederland?

‘Onze service is hier pas sinds 1 maart beschikbaar. In korte tijd hebben we een recordaantal abonnees getekend en voortdurend aantrekkelijke sportrechten toegevoegd, zoals het Engelse Championship-voetbal. We zijn studiopartnerschappen met Sony aangegaan en hebben de Nederlandse Viaplay Original De jacht op Jasper S. gelanceerd. We hebben een getalenteerd team bij elkaar gebracht dat elk weekend uitstekende sportuitzendingen maakt. Tegelijkertijd zeggen we eerlijk dat we onze klanten nog steeds leren kennen. Door al hun feedback serieus te nemen, proberen we ons continu te verbeteren.'

Heb je kijktips?

‘Ons aanbod van Viaplay Originals is een goudmijn voor alle liefhebbers van Nordic Noir. En voor de nieuwkomers een geweldige manier om vertrouwd te raken met het genre. Daarnaast is onze nieuwste internationale Original Billy the Kid een absolute must-see. Los van de Viaplay Originals vind ik Gaslit met Julia Roberts en Sean Penn fantastisch.’ Wat komt er nog aan op Viaplay? ‘De volgende mijlpaal worden onze eerste Premier League-uitzendingen in augustus. Een fantastische timing, met Erik ten Hag als manager van Manchester United. Naast sport zetten we versneld door met investeren in eigen, Nederlandse content, zowel dramaseries als documentaires. Binnenkort verschijnen onze eerste Nederlandse Viaplay Originals, De Schuldige van Liesbeth Strik en Something Stupid van Saskia Noort. En er komt nog veel meer aan. We willen dat Viaplay uitgroeit tot de thuisbasis van de allerbeste creatieve talenten in Nederland.’

Wat maakt jullie anders?

‘Geen enkele andere streamingservice biedt Originals (zowel Nederlands, Noords als internationaal), premium sport, films en series uit Hollywood en content voor kinderen aan. Je krijgt bij Viaplay bovendien gratis toegang tot de Amerikaanse premium dramaservice Starzplay, NBCUniversal’s reality-streamer Hayu en geweldige documentaires van Curiosity Stream.’

We zijn hier in Nederland allemaal Max Verstappen-fan. Dus het was groot nieuws toen bekend werd dat Viaplay de uitzendrechten van de F1 had gekocht. Biedt uw streamingdienst in de toekomst meer unieke inhoud rond F1, zoals documentaires?

‘We zijn al begonnen. Max is een exclusieve samenwerking met ons aangegaan en onze eerste documentaire Verstappen - Lion Unleashed is nu beschikbaar op Viaplay. Het is een fascinerend kijkje achter de schermen, waarin hij vertelt over het winnen van het wereldkampioenschap in 2021 en zijn gedachten over het huidige seizoen. Viaplay gaat stevig inzetten op sportdocumentaires, zowel over Max als andere sportsupersterren.’

Benieuwd naar Billy the Kid en de rest van het aanbod van Viaplay? Klik hier!

Viaplay staat hier vooral bekend om sport. Betekent de toevoeging van shows als Billy the Kid dat jullie in de toekomst meer op Netflix gaan lijken, of blijft sport prioriteit nummer 1?

‘We zijn erg trots op het sportaanbod dat we hier in Nederland en ook andere landen aanbieden. Maar wat ik net zo spannend vind, is dat steeds meer Nederlandse abonnees de komende maanden gaan ontdekken hoeveel films en series van wereldklasse wij bieden. Viaplay is veel meer dan sport alleen. Met Billy the Kid als het eerste overtuigende bewijs.’

Billy the Kid is vanaf 12 juni te zien op Viaplay