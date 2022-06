Tips om nóg sneller de carrièreladder te beklimmen

Entertainment

Wordt dit de western van het decennium?

Vrijwel elke filmliefhebber heeft een speciale plek in zijn hart voor westerns. Het is één van de meest iconische genres in de filmwereld en heeft talloze klassiekers opgeleverd, zoals Stagecoach, Unforgiven en The Good the Bad and the Ugly. Voor de fans van deze films is er goed nieuws, want het zou zomaar kunnen dat er straks een nieuwe naam aan deze lijst toegevoegd wordt: de Viaplay Original Billy the Kid.