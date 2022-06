Nieuwe Revu 24 is nu uit!

‘Op dat moment sprong Sophie naar beneden’

Mythische monsters, goddelijke whisky, mannen in geruite rokken; dat er in Schotland onverklaarbare dingen gebeuren, is algemeen bekend. Maar over een oude brug waar honden zichzelf aan de lopende band vanaf werpen, krabben zelfs de meest nuchtere locals zichzelf al decennialang achter de oren. Nieuwe Revu ging op zoek naar antwoorden. ‘Dit valt niet meer wetenschappelijk te verklaren.’

‘Alles kan elk moment in elkaar storten’

Acteur Roeland Fernhout (50) is dankbaar voor alle dingen die hij in zijn leven voor elkaar heeft gebokst, maar hij heeft niet per se het gevoel dat zijn huidige situatie bestendig is. Sterker nog: hij houdt er serieus rekening mee dat hij op een dag dakloos kan worden. ‘We doen allemaal net alsof we het perfect voor elkaar hebben, maar dat is slechts een dun laagje beschaving en vernis.’

De dag dat in Aberfan steenberg 7 instortte

Tot 21 oktober 1966 kende bijna niemand Aberfan. Een dag later is het dorpje in Wales wereldnieuws, maar helaas om een dramatische reden: een instortende berg kolenafval zaait er dood en verderf. Psychiater John Barker ontdekte later dat er in aanloop naar de ramp veel voorspellende visioenen circuleerden onder de bevolking. De vermaarde auteur Sam Knight schreef er een boek over. Een voorpublicatie.

Grenzeloze toewijding

Artsen zonder Grenzen bestaat vijftig jaar. Een mooi jubileum, maar tegelijkertijd ‘niets om trots op te zijn,’ aldus AzG-veteraan Wouter Kok (65). De hulpverlener uit Amsterdam zag talloze oorlogen, humanitaire rampen en mensen in de meest hopeloze situaties, maar kijkt vooral met veel plezier terug op zijn allesomvattende carrière. ‘In een oorlog gebeuren ook leuke dingen.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de 9-jarige Gino en over de Sony Walkman. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.