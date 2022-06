Zoveel schermtijd heeft de gemiddelde Nederlander

Toename van schermtijd sinds corona

De laatst bekende cijfers zijn die uit 2021. Vanwege de coronapandemie besteedden in dat jaar mensen meer tijd achter een scherm door dan in 2020. Een toename in de schermtijd is al jarenlang zichtbaar. Dit valt onder meer te verklaren door het bezit van meer apparaten en veelvuldig gebruik van social media. De gemiddelde persoon bezit ten minste drie apparaten. Daarnaast zijn streamingsdiensten, zoals Netflix en Spotify, populairder dan ooit.

Gebruik smartphone toegenomen

In vergelijking met andere landen is de schermtijd van Nederlanders helemaal niet zo hoog. Waar het wereldwijde gemiddelde bijna 7 uur bedraagt, zitten Nederlanders dagelijks 5,5 uur voor een scherm. De tijd die de gemiddelde Nederlander achter een computer of tablet doorbrengt, blijft in 2021 zo ongeveer gelijk aan 2020. Het gebruik van de smartphone is wel met ruim een half uur per dag toegenomen wanneer dit wordt vergeleken met 2017. Veel mensen maken thuis meer gebruik van hun apparaat dan onderweg. Alles in 1 vergelijken is dus een goed idee. Zo kan men thuis gewoon met wifi op internet en kost dit geen extra data.

Smartphones worden steeds duurder vanwege het chiptekort en de hogere kosten van internationaal vrachtvervoer. Prijsstijgingen zijn ook zichtbaar in de markt voor tablets en laptops. Het is dus verstandig om de gebruikskosten zoveel mogelijk te beperken, wat onder meer kan door thuis alvast series en films te downloaden voor onderweg. Elke internetverbinding is kwetsbaar voor hackpogingen, dus zorg voor goede bescherming van al jouw apparaten.

Meeste tijd op internet

In Maleisië hebben de mensen gemiddeld minder dan drie apparaten. Toch is dit land koploper op het gebied van schermtijd en brengen ze de meeste tijd door op het internet vergeleken met andere landen wereldwijd. Aziatische landen lopen ook voorop in het gebruik van social media-platformen. Men maakt dagelijks gebruik van gemiddeld vier platformen in de Aziatische landen, ten opzichte van dagelijks minder dan drie verschillende platformen in West-Europa. Waar haast iedereen gebruikmaakt van een social media-platform, zijn de meesten hier niet positief over. Slechts 23 procent van ondervraagden uit het onderzoek van TEAM LEWIS en GMI is van mening dat sociale media op een positieve manier bijdragen aan de samenleving.

